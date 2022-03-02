الوكالة الذرية قلقة على منشآت أوكرانيا النووية خصوصا تشيرنوبل

أعرب الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، عن قلقه "البالغ" إزاء ما وصفه بالتهديدات النووية ومخاطر الأمن والسلامة والأضرار المحتملة لأي منشأة نووية في أوكرانيا بعد العملية العسكرية الروسية في أراضيها.

ودعت بعثة الاتحاد الأوروبي في فيينا عبر بيان الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى "البقاء على اتصال وثيق مع السلطات الأوكرانية للاستفسار عن تداعيات أنشطة القوات الروسية في محطة تشرنوبل النووية وما حولها".

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وقال البيان إن الهجوم على أوكرانيا "يؤثر على الأمن النووي"، بسبب احتمالية الوصول إلى المواد والمرافق النووية.

وأوضحت الوكالة أنها تلقت طلبا من أوكرانيا لحماية منشأة تشيرنوبل النووية.

وكانت وكالة تنظيم الطاقة النووية في أوكرانيا أعلنت أنه تم الكشف عن مستويات أعلى من المعتاد لإشعاع "غاما" في المنطقة القريبة من محطة تشيرنوبل النووية، بعد أن سيطر عليها الجيش الروسي.

وقالت "هيئة التفتيش الحكومية التنظيمية النووية" في أوكرانيا، أنه تم الكشف عن مستويات أعلى من إشعاع "غاما" في منطقة تشيرنوبل، لكنها لم تقدم تفاصيل عن مقدار هذه الزيادة.

وحذر سفير أوكرانيا لدى اليابان سيرجي كورسونسكي، من أن أوروبا معرضة للتلوث النووي إذا دمر الروس مفاعل تشرنوبل.