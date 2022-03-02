بريطانيا: مكاسب محدودة للقوات الروسية في أوكرانيا

ذكرت وزارة الدفاع البريطانية في بيان اليوم الأربعاء أن مكاسب القوات الروسية كانت "محدودة" عبر جميع المحاور في آخر 24 ساعة ضمن عمليتها العسكرية في أوكرانيا رغم التقدم نحو وسط مدينة خيرسون.

وأرجع البيان هذا التقدم المحدود إلى "مصاعب لوجيستية مستمرة ومقاومة أوكرانية قوية"، مشيرا إلى أن عدد المدنيين الذين أجبروا على النزوح نتيجة الهجوم الروسي على أوكرانيا تجاوز 660 ألف شخص.

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وبدأت روسيا أواخر الشهر الماضي عملية عسكرية مستهدفة مدنا وقواعد عسكرية أوكرانية بعد أسابيع من التوتر والحشد العسكري الروسي على الحدود بين البلدين.

وفي تصريحات لاحقة الأربعاء، قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس إن "العملية العسكرية الروسية متأخرة في تحقيق أهدافها".

وأعرب عن خشيته من أن يصبح "قصف المدن الأوكرانية أكثر سوءا"، مشيرا إلى "تغيير في تكتيكات روسيا العسكرية على الأرض".

هذا ودخلت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، الأربعاء، يومها السابع، فيما تتصاعد الأمور على الأرض رغم ضغوطات الغرب على موسكو، من خلال عقوبات اقتصادية موجعة، آخرها جاء من واشنطن، حيث تغلق أميركا مجالها الجوي بالكامل أمام الطيران الروسي، اليوم الأربعاء.

وميدانياً، أعلن الجيش الأوكراني أن قوات روسية مجوقلة نفذت إنزالاً في خاركيف، وأكد شاهد عيان أن الإنزال تم بالقرب من قاعدة عسكرية ومستشفى، فيما أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن قواتها تسيطر بالكامل على المركز الإقليمي لمدينة خيرسون جنوب أوكرانيا.

وأفادت مصادر "العربية" و"الحدث" بوقوع اشتباكات في مدينة سومي شمال شرقي أوكرانيا، كما أفادت منظمة الأمن والتعاون بسماع دوي انفجارات وإطلاق نار في خاركيف وخيرسون ودونيتسك.