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متوقع استئنافها اليوم.. هل تصل مفاوضات روسيا وأوكرانيا لنتائج؟

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روسيا و أوكرانيا

متوقع استئنافها اليوم.. هل تصل مفاوضات روسيا وأوكرانيا لنتائج؟

الرئاسة التركية ترجّح عدم اجتماع الوفدين الأوكراني والروسي في المحادثات المقررة اليوم

العربية.نت، وكالات

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رجح مراقبون أن جولة المفاوضات الثانية، المقررة اليوم الأربعاء بين الطرفين الروسي والأوكراني، قد تتعثر بعد بروز مواقف من القيادة الأوكرانية، حيث قللت من احتمال تحقيق نتائج فيها.

وفي هذا الإطار، رجّح المتحدث باسم الرئاسة التركية عدم اجتماع الوفدين الأوكراني والروسي في المحادثات المقررة، اليوم، وربما تتأجل ليومين، مضيفاً أن مطالب موسكو لإنهاء العملية العسكرية في أوكرانيا غير واقعية وأن أنقرة على اتصال بفرق التفاوض.

وتدخل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، اليوم الأربعاء، يومها السابع، فيما تتصاعد الأمور على الأرض رغم ضغوطات الغرب على موسكو، من خلال عقوبات اقتصادية موجعة، آخرها جاء من واشنطن، حيث تغلق أميركا مجالها الجوي بالكامل أمام الطيران الروسي، اليوم.

وفي هذا الخصوص، قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن المفاوضات لم تثمر عن النتائج المرجوة بالنسبة إلى كييف.

من جهته، وزير الخارجية الأوكراني أوضح أن بلاده مستعدة لجولة مفاوضات جديدة مع روسيا، مشددا في نفس الوقت على أن التفاوض مع موسكو لن يحصل في ظل الإنذارات.

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كما أضاف وزير الخارجية الأوكراني أن كييف تطلب من حلف الناتو أن يدعمها في مواجهتها مع روسيا، لكنها لا تدعو الحلف إلى القتال على أراضيها بدلا عنها.

في الأثناء، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أنه من السابق لأوانه الحديث عن لقاء بين الرئيس الروسي ونظيره الأوكراني.

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