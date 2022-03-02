كاتبة ساهمت بصعود نجمه الفني.. تعرف على زوجة رئيس أوكرانيا؟

مع اندلاع طبول الحرب الأوكرانية الروسية منذ 24 فبراير، نشطت مواقع التواصل الاجتماعية في عملية بحث عن تفاصيل حياة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والذي كان ممثلا ساخرا قبل أن يصبح رئيسا للبلاد.

ولكن ماذا عن زوجته؟

إنها أولينا زيلينسكا ولها منه ولدان ألكساندرا وكيريل. وتعدّ السيدة الأولى في أوكرانيا، كاتبة السيناريو وزميلة الدراسة السابقة لزيلينسكي، واحدة من أكثر النساء نفوذاً في البلاد.

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كتبت زيلينسكا على موقع إنستغرام عقب الغزو الروسي "لن أصاب بالذعر والدموع. سأكون هادئة وواثقة. أطفالي ينظرون إلي. سأكون بجانبهم. وبجانب زوجي. ومعك".

قد تبدو أولينا زيلينسكا شخصية غير منخرطة في الشأن العام، ولكن بصفتها زوجة زيلينسكي، فقد صعدت لتكون من أشد مؤيديه وداعميه وسط الحرب الروسية.

ولدت السيدة البالغة من العمر 44 عاماً، واسمها قبل الزواج كياشكو، في 5 فبراير 1978 في كريفي ريه. درست الهندسة المعمارية في جامعة كريفي ريه الوطنية قبل أن تضع الكتابة نصب عينيها، حيث قابلت هناك زيلينسكي، الممثل الكوميدي الطموح وطالب الحقوق.

وكان الزوجان في السابق زميلين في المدرسة وكان لهما أصدقاء مشتركين، لكنهما لم يتعرفا حتى سنوات دراستهما الجامعية، حسبما أفادت شبكة "فوكس نيوز" الأميركية.







واتجهت زيلينسكا إلى الكتابة لفرقة كوميدية أدت إلى صعود زيلينسكي إلى الشهرة في عمل "خادم الشعب"، المسلسل الكوميدي الأوكراني، الذي انطلق في بداية عام 2010، حيث قام زيلينسكي بدور البطولة كمدرس ثانوي محبوب أصبح رئيساً بعد أن سئم من السياسيين الفاسدين. وتم الترحيب به كواحد من أفضل الفنانين في أوكرانيا.

يقال إن زيلينسكا وزيلينسكي تواعدا لمدة ثماني سنوات قبل أن يعقدا قرانهما في 6 سبتمبر (أيلول) 2003. بعد عام استقبلوا ابنتهما ألكساندرا وعمرها الآن 17 عاماً.

قالت زيلينسكا لمجلة "فوغ" في عام 2019 "أفضّل البقاء وراء الكواليس. زوجي دائماً في المقدمة، بينما أشعر براحة أكبر في الظل. لا أحب الظهور للعامة، ولا أحب أن أقول النكات. ليس في شخصيتي. لكنني وجدت لنفسي فرصة أخرى. أحدها هو لفت انتباه الناس إلى قضايا اجتماعية مهمة. وفي الوقت نفسه، هذا لا يتعلق بالدعاية لأولادي: لم أنشر صورهم على الشبكات الاجتماعية من قبل، والآن لن أفعل ذلك أيضاً".

علمت زيلينسكا، بأن زوجها سيترشح للرئاسة في 1 يناير 2019 من "الشبكات الاجتماعية"، واعترفت أنها لم تكن سعيدة عندما أدركت أن تلك كانت الخطط. لكنها في النهاية دعمته في خططه السياسية ووقفت الى جانبه.

في عام 2019، وصل زيلينسكي إلى السلطة في انتخابات ديمقراطية، وهزم رجل أعمال مليارديراً. ووعد بكسر سلطة الأوليغارشية الفاسدة الذين سيطروا على أوكرانيا منذ تفكك الاتحاد السوفيتي.

وأظهرت زيلينسكا تفردها وبساطتها في الأناقة حتى اختارتها مجلة "فوغ" المشهورة نجمة غلافها، بعد أن ساعدت في تعريف العالم بالأزياء الأوكرانية، ودعمت المصممين الأوكرانيين.