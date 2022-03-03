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الأمم المتحدة تكشف حصلية القتلى بأوكرانيا منذ بدء الحرب

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تحطم سيارة مدنية في أوكرانيا
تحطم سيارة مدنية في أوكرانيا
روسيا و أوكرانيا

الأمم المتحدة تكشف حصلية القتلى بأوكرانيا منذ بدء الحرب

الأمم المتحدة: ارتفاع حصيلة الضحايا في أوكرانيا إلى 227 قتيلا و525 جريحا

العربية.نت _ وكالات

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أعلنت الأمم المتحدة الأربعاء أنّها سجلت مقتل نحو 230 مدنياً في أوكرانيا بينهم 15 طفلاً منذ بدء العملية العسكرية الروسية على أكرانيا قبل أسبوع، مرجّحة أن تكون الحصيلة الحقيقية أعلى بكثير.

وقالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إنّها سجلت 752 ضحية مدنية في أوكرانيا يتوزعون على 227 قتيلاً و525 جريحاً، منذ بدأ الحرب في 24 فبراير وحتى منتصف ليل الثلاثاء.

وأضافت في بيان أنّ "المفوضية تعتقد أنّ الأرقام الحقيقية أعلى بكثير".

عائلة أوكرانية فرت إلى هولندا بعد العملية الرووسية في أوكرانيا - رويترز
  • عائلة أوكرانية فرت إلى هولندا بعد العملية الرووسية في أوكرانيا - رويترز
  • لاجئة أوكرانية مع طفلتها في مخيم ببولندا - رويترز
2 صور
عائلة أوكرانية فرت إلى هولندا بعد العملية الرووسية في أوكرانيا - رويترز
عائلة أوكرانية فرت إلى هولندا بعد العملية الرووسية في أوكرانيا - رويترز
لاجئة أوكرانية مع طفلتها في مخيم ببولندا - رويترز
لاجئة أوكرانية مع طفلتها في مخيم ببولندا - رويترز

وأشارت إلى أنّ "تلقّي المعلومات من بعض المواقع التي دارت فيها أعمال قتالية مكثّفة قد تأخّر وأنّ العديد من التقارير لا تزال تنتظر التأكيد".

وأوضحت الهيئة الحقوقية التابعة للأمم المتحدة أنّ معظم الأضرار البشرية "نجمت عن استخدام أسلحة متفجرة ذات تأثير واسع النطاق، بما في ذلك قصف مدفعي ثقيل وأنظمة إطلاق صواريخ متعددة، وضربات جوية".

ولفتت المفوضية إلى أنّ هذه الحصيلة "أعلى من العدد الإجمالي للضحايا المدنيين الذي سجّلته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في منطقة النزاع بشرق أوكرانيا" من عام 2012 إلى عام 2018.

كما تتجاوز هذه الحصيلة ضعف عدد القتلى الذي أبلغت عنه مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه الإثنين والبالغ 102.

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وكانت وزارة الصحة الأوكرانية قد أعلنت الأحد عن مقتل 352 مدنيا، وقالت الثلاثاء إن 16 طفلا لقوا حتفهم.

ووفق إحصاءات الأمم المتحدة، فإنّ من بين القتلى جرى التعرّف على 31 رجلاً و25 امرأة وستة صبيان وثلاث فتيات.

وأوضحت المفوضية السامية لحقوق الإنسان أنّه لم يعرف بعد جنس ستة أطفال و156 بالغاً.

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