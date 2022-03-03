البنتاغون: وضع روسيا قواتها النووية في حالة استنفار أمر خطير

قالت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" إن وضع روسيا قواتها النووية في حالة استنفار أمر خطير مؤكدا على إلى الولايات المتحدة لديها قوة استراتيجية للدفاع عن أميركا والحلفاء.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية جون كيربي في مؤتمر صحفي مساء الأربعاء إن الاستعداد النووي الروسي سيكون له تداعيات وأن وزارة الدفاع الأميركية لم تأخذ أي خطوات نووية مماثلة لما أعلنه بوتين.

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فظاعات وجرائم

وقال مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، في وقت سابق الأربعاء إنّ القوات الشيشانية ارتكبت "فظاعات وجرائم في الساعات الماضية ضد مدنيين أوكرانيين".

ونقلت تقارير إعلامية عن المسؤول - دون الكشف عن هويته -قوله في الوقت نفسه، إنه لا يمكن تأكيد التقارير عن محاولة اغتيال ضد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من قبل عناصر شيشانية.

منطقة حظر للطيران

وكان مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الأميركية "البتاغون" قد قال الثلاثاء، إن "فرض منطقة حظر للطيران في أوكرانيا سيضعنا في حرب"، و"هذا لن يحدث".

وأضاف المسؤول أن "الرئيس بايدن كان واضحا بأن القوات الأميركية لن تقاتل في أوكرانيا".

وأوضح المسؤول، الذي لم يرغب بكشف اسمه، أن "روسيا تستخدم أكثر من 75 طائرة مقاتلة في الهجوم ولدينا مؤشرات على أنها فقدت بعضا منها وكذلك فقد الأوكرانيون بعضا من مقاتلاتهم".