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الحرب على أوكرانيا.. فرنسا تخشى أن يكون "الأسوأ قادماً"

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الشرطة تغطي جثث المارة الذين قتلوا بغارة جوية استهدفت برج التلفزيون الرئيسي في كييف يوم 2 مارس (فرانس برس)
روسيا و أوكرانيا

الحرب على أوكرانيا.. فرنسا تخشى أن يكون "الأسوأ قادماً"

دبي - العربية.نت

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عبر وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، الخميس، عن قلقه من أن يكون "الأسوأ قادماً" في الحرب التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا، بينما تحاصر قوات موسكو عدداً من المدن الأوكرانية وتقصفها.

وقال لودريان لقناة التلفزيون فرانس 2: "يمكننا أن نخشى منطق حصار (...) اعتاد الروس عليه"، مضيفاً: "تذكروا حلب.. غروزني"، في إشارة إلى هاتين المدينتين في سوريا والشيشان اللتين تعرضتا لقصف روسي في العقود الأخيرة، وفق فرانس برس.

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