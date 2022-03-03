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بكين طلبت من موسكو تأجيل الحرب.. تقرير استخباراتي يكشف

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الرئيسان الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين (أ ف ب)
الرئيسان الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين (أ ف ب)
روسيا و أوكرانيا

بكين طلبت من موسكو تأجيل الحرب.. تقرير استخباراتي يكشف

دبي - العربية.نت

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كشف تقرير استخباراتي غربي أن مسؤولين صينيين طلبوا في أوائل فبراير الجاري من كبار المسؤولين الروس الانتظار حتى انتهاء أولمبياد بكين قبل بدء العملية العسكرية في أوكرانيا.

وينظر المسؤولون الأميركيون إلى التقرير باعتباره ذا مصداقية، لكن تفاصيله مفتوحة للتفسير، وفقاً لمصدر مطلع على المعلومات الاستخباراتية، نقلت عنه صحيفة "نيويورك تايمز".

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كذلك، أضاف المصدر أنه رغم تقديم الطلب في الوقت الذي زار فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بكين لحضور حفل افتتاح الأولمبياد، حيث التقى بالرئيس الصيني شي جين بينغ، إلا أنه ليس من الواضح من التقرير ما إذا كان بوتين قد تناول الأمر مع شي مباشرة.

تحالف مزدهر بين الصين وروسيا

في موازاة ذلك، كان مسؤولو المخابرات الغربية يراقبون بحذر حشد بوتين على الحدود الأوكرانية في ذلك الوقت وتوقعوا أن بوتين قد يؤجل أي عمل عسكري إلى ما بعد الأولمبياد لتجنب إغضاب الصين.

أولمبياد بكين (أ ف ب)
أولمبياد بكين (أ ف ب)

وبعد اجتماع بوتين وشي على هامش الألعاب، أصدرت موسكو وبكين بياناً مشتركاً أعلنتا فيه أن شراكتهما "لا حدود لها"، ودان البيان أيضاً توسع الناتو، وهو ركيزة أساسية لتبرير بوتين لمهاجمة أوكرانيا وفق الصحيفة.

كما أثار هذا البيان مخاوف الغرب بشأن التحالف المزدهر بين الصين وروسيا.

الصين تنفي

في المقابل، قال المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن ليو بينغيو إن "المزاعم المذكورة في التقارير ذات الصلة هي تكهنات لا أساس لها وتهدف إلى تحويل اللوم وتشويه سمعة الصين"، بحسب "سي إن إن"، فيما لم تعلق السفارة الروسية على التقرير.

أولمبياد بكين (أ ف ب)
أولمبياد بكين (أ ف ب)

يذكر أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بدأت في 24 فبراير الجاري، وسبقها اعتراف روسي بمنطقتين انفصاليتين شرق البلاد.

وخلال الفترة الماضية حشدت روسيا الآلاف من جنودها على الحدود الأوكرانية من 3 جهات، فيما حذرت تقارير استخباراتية عدة من نية موسكو غزو أوكرانيا، لكن روسيا نفت مراراً نيتها إطلاق أي عملية عسكرية.

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