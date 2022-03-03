بوتين لماكرون: سننزع سلاح أوكرانيا تحت أي ظرف

أبلغ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، أن أهداف عملية موسكو في أوكرانيا "المتمثلة في نزع أسلحتها ووضعها المحايد ستتحقق على أي حال".

وقال بوتين إن أي محاولات من جانب كييف لتأجيل المفاوضات ستدفع موسكو لإضافة المزيد من البنود إلى قائمة مطالبها، وفق الكرملين.

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وأعلن الإليزيه في وقت سابق الخميس أن ماكرون تحدث هاتفياً مع بوتين لمدة ساعة ونصف الساعة، وهي المحادثة الثالثة بينهما منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يوم 24 فبراير. كما تحدث أيضاً مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

الجولة الثانية من المحادثات

يشار إلى أن الوفد الأوكراني كان توجه لإجراء الجولة الثانية من المحادثات مع روسيا على الحدود البولندية البيلاروسية، الخميس، بحسب ما أعلن أحد أعضائه على تويتر.

وكتب مستشار الرئاسة الأوكراني، ميخائيلو بودولاك، على تويتر مرفقاً التغريدة بصورة تظهره مع المسؤول البرلماني ديفيد أراخاميا بالزي العسكري في ما يبدو أنه مقصورة مروحية: "في الطريق إلى المفاوضات مع الاتحاد الروسي. نحن حالياً في المروحيات".

يذكر أن العملية العسكرية الروسية كانت انطلقت في 24 فبراير الماضي، بعد أيام قليلة على اعتراف موسكو بمنطقتين انفصاليتين في الشرق الأوكراني، وسط توتر غير مسبوق في المنطقة من جهة، وبين الغرب وروسيا من جهة أخرى.

وقد دفعت تلك الخطوة الروسية الدول الغربية إلى فرض عقوبات موجعة على موسكو، كما أدت إلى دعم الاتحاد الأوروبي كييف بالسلاح النوعي.