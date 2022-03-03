تحالف كواد.. قمة بين بايدن وقادة اليابان وأستراليا والهند
يعقد الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الخميس قمة افتراضية مع القادة الآخرين في التحالف الرباعي للحوار الأمني (كواد) الذي يضم الولايات المتحدة واليابان وأستراليا والهند، حسبما أعلنت نيودلهي.
فبعد يوم على محادثة بين رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هي الثانية بينهما منذ الهجوم الروسي لأوكرانيا الأسبوع الماضي، أعلنت الخارجية الهندية في بيان اليوم عن تلك القمة الافتراضية، بحسب ما أفادت فرانس برس.
لكن البيان لم يأت على ذكر الأزمة الأوكرانية، مكتفيا بالقول إن بايدن وفوميو كيشيدا وسكوت موريسون وناريندرا مودي "سيتبادلون الآراء والتقديرات بشأن التطورات المهمة في (منطقة المحيطين) الهندي والهادئ".
الهند امتنعت عن التصويت
وأشار بشكل مقتضب إلى أن القادة الأربعة "سيراجعون الجهود المستمرة لتطبيق مبادرات القادة التي أعلن عنها في إطار أجندة كواد المعاصرة والإيجابية".
وقد يمثل الاجتماع فرصة للقادة الآخرين للضغط على مودي لاتخاذ موقف أكثر انتقادا للهجوم الروسي على أوكرانيا.
وكانت الولايات المتحدة قد دعت نيودلهي سابقا إلى استخدام "نفوذها" لدى موسكو من أجل وقف تصاعد الصراع الاوكراني الروسي.
علما أن الهند التي كانت تميل للاتحاد السوفياتي خلال الحرب الباردة وترتبط بعلاقات وثيقة مع موسكو، حضت روسيا وأوكرانيا على وقف الأعمال العدائية لكن من دون إدانة العمليات العسكرية.
كما امتنعت أمس الأربعاء مجددا عن التصويت على قرار في مجلس الأمن يدين الأعمال الروسية.
يذكر أن هذا التحالف الرباعي أطلق لمواجهة توسع نفوذ لصين.
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