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تحذير أممي بشأن أوكرانيا.. "التهديد النووي يطال جميع البشر"

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من الدمار في العاصمة الأوكرانية كييف (رويترز)

تحذير أممي بشأن أوكرانيا.. "التهديد النووي يطال جميع البشر"

دبي - العربية.نت

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دانت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، الخميس، الهجوم الروسي على أوكرانيا، محذرة من "تأثير هائل" على حقوق ملايين الأوكرانيين، ومن أن مستويات التهديد النووي المتزايدة تظهر أن البشرية جمعاء في خطر.

وقالت ميشيل باشليه أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حيث بدأت مناقشة عاجلة بشأن الانتهاكات المرتكبة في الصراع إن "مستويات التهديد المرتفعة للأسلحة النووية تؤكد وجود خطر على البشرية جمعاء".

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