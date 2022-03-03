رداً على العقوبات.. موسكو تعلق امدادات الصواريخ لأميركا

ضمن ردودها على العقوبات الأميركية، أعلن دميتري روجوزين رئيس وكالة الفضاء الروسية روسكوسموس اليوم الخميس أن موسكو قررت وقف تزويد الولايات المتحدة بمحركات الصواريخ.

كما أضاف أن روسكوزموس ستتوقف أيضا عن تقديم خدمة صيانة محركات الصواريخ التي كانت قد سلمتها سابقا إلى الولايات المتحدة. وفق ما نقلت رويترز.

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دفعة عقوبات جديدة

وكانت الولايات المتحدة فرضت أمس الأربعاء، دفعة عقوبات جديدة على روسيا طالت قطاعات التكنولوجيا العسكرية، ردا على العملية العسكرية في أوكرانيا. وقال البيت الأبيض في بيان إن العقوبات الجديدة تهدف إلى إضعاف القدرات الدفاعية والقوة العسكرية الروسية لسنوات عديدة.

كما أضاف أن العقوبات ستستهدف "أهم مصادر الثروة لروسيا ومنع شركات الطيران الروسية من دخول المجال الجوي الأميركي".

بيلاروسيا أيضا

إلى ذلك، نالت بيلاروسيا من العقوبات جانبا، فقد أشار البيان الأنيركي إلى فرض عقوبات اقتصادية "مدمرة" على بيلاروسيا لتأييدها هجوم روسيا على أوكرانيا.

فيما طالت العقوبات الجديدة 22 كيانا روسيا مرتبطا بوزارة الدفاع، بما في ذلك شركات تصنع طائرات مقاتلة وعربات مشاة قتالية وأنظمة حرب إلكترونية وصواريخ وطائرات من دون طيار لصالح الجيش الروسي، وفقا لبيان البيت الأبيض.

عقوبات مؤلمة

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن أعلن في خطاب حالة الاتحاد يوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ستعلن عن مزيد من العقوبات ضد الروس، وستعمد إلى اضعاف موسكو اقتصاديا، كما ستغلق الأجواء الأميركية في وجه كل رحلات الطيران الروسي.

بدوره، أعلن الاتحاد الأوروبي، خلال الأيام الماضية عقوبات عدة على روسيا، شملت قطاعات مختلفة فضلا عن مصارف وأثرياء كثر مقربين من الكلرملين، فضلا عن شل الرحلات الجوية، ومقاطعة الفعاليات الرياضية.

وقد دفعت تلك العقوبات إلى اقرار المتحدث باسم الكرملين قبل يومين أنها مؤلمة وقاسية، إلا أنه أكد في الوقت عينه أن بلاده مستعدة للرد.

يشار إلى أن كل تلك العقوبات أتت ردا على العملية العسكرية التي أطلقت في 24 فبراير في الأراضي الروسية، بعد أشهر من التوتر بين البلدين.