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فكرة اقترحها نائب أوروبي قد ينشق بسببها آلاف الجنود الروس

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صاحب الاقتراح وتغريدته
روسيا و أوكرانيا

فكرة اقترحها نائب أوروبي قد ينشق بسببها آلاف الجنود الروس

لندن - العربية.نت

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اقترح صحافي ونائب بولندي في البرلمان الأوروبي، شراء ذمم الجنود الروس المتواجدين بأوكرانيا، لتشجيع الواحد منهم على الانشقاق عن قيادته، وهي فكرة قد ينشق بسببها آلاف الجنود، بحسب ما يتوقع صاحبها Radek Sikorski البالغ 59 سنة، ووردت بتغريدة "تويترية" كتبها أمس الأربعاء، ولاقت إعجابا أبداه 6،173 من متابعيه البالغين أكثر من 38 ألفا.

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ووجه النائب كلامه في التغريدة إلى الألمانية Ursula von der Leyen رئيسة المفوضية الأوروبية، وقال لها: "لنستخدم بشكل استراتيجي قوة الاتحاد الأوروبي الناعمة، يا أورسولا فون دير لاين. يمكننا منح كل جندي روسي منشق 3000 يورو مع عقد عمل مدته 3 أعوام (أي) بطريقة ترحيب ألمانيا الغربية بعبور الألمان الشرقيين للجدار" وفق تعبيره.

والجدار الذي يقصده، هو ما بنته القوات السوفيتية في 1961 وقسّم العاصمة الألمانية إلى شطرين، ثم تم هدمه في 1989 وإعادة توحيد المدينة مع تفكك الاتحاد السوفيتي. أما الاقتراح، فلم يتبين مدى ترحيب المفوضية الأوروبية به حتى الآن.

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