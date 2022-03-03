لافروف: الغرب يخطط لحرب وان اندلعت ستكون نووية

مع تصاعد حدة التوتر بين روسيا والغرب على خلفية العملية العسكرية على الأراضي الأوكرانية، أكدت الخارجية الروسية أنه لا يمكن لبلد واحد التحكم بالعالم بأسره، في إشارة إلى الولايات المتحدة.

وشدد وزير الخارجية سيرغي لافروف خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس على أن "العالم يستمع لمطالب بلاده ومشاغلها ولكنه لا ينصت فعلا إليها"، مضيفا أن "هناك خطط في الغرب للتحضير لحرب"، معتبرا أنها إذا اندلعت فستكون نووية بلا أدنى شك، وفق تعبيره.

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إلى ذلك، اعتبر أن أوكرانيا تحولت إلى ساحة للقضاء على كل ما يتعلق بروسيا، مردفا أنه "لا يحق لأي دولة تعزيز أمنها على حساب أمن دولة أخرى"، في إشارة إلى مسألة انضمامها لحلف شمال الأطلسي.

"حرب نووية بلا شك"

أما بشأن السلاح النووي، فأكد أن لدى بلاده عقيدة عسكرية تتحكم وتفصل شروط استخدام هذا السلاح. وقال رداً على سؤال حول القلق الدولي من استخدام موسكو للنووي، " الرئيس الأميركي جو بايدن كان أول من لوح بحرب عالمية ثالثة، لكنني أكدت له أنها إذا اندلعت فستكون نووية بلا شك!"

أميركا تتحكم بالعالم

إلى ذلك، انتقد السياسة الأميركية التي وصفها بالاستئثارية، متسائلا " كيف يمكن لأميركا أن تحدد إن كان الغاز الروسي مناسب لأوروبا أو يمكن الاستغناء عنه؟!"

واعتبر أن الولايات المتحدة تتحكم بأوروبا والعالم بأسره، مشيرا إلى أنها فرضت على الأوروبيين وقف مشروع الغاز "نوردستريم".

كما أشار إلى أن الناتو ملتزم بقرارات ورغبات واشنطن، متهما إياه بعدم الالتزام بتعهداته بشأن التوسع في شرق أوروبا.