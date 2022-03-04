كييف: لن نعطي أي تفاصيل عن المحادثات مع الروس

بعد انتهاء الجولة الثانية من المحادثات الروسية الأوكرانية، أكد المستشار الرئاسي الأوكراني أوليكسي أريستوفيتش في تسجيل فيديو اليوم الجمعة، أن بلاده لن تشارك مقدماً تفاصيل بشأن توقيت أو مكان أي محادثات مع روسيا.

فيما قال مفاوضون إن الجولة الثالثة من محادثات وقف إطلاق النار قد تجرى مطلع الأسبوع المقبل.

مادة اعلانية

تأتي هذه التصريحات بعدما أعلن مستشار الرئيس الأوكراني ميخايلو بودولاك مساء أمس الخميس، أن الجولة الثانية انتهت دون تقدم. وقال عبر تويتر إن "الجولة انتهت، لكن لسوء الحظ، لم تحقق أوكرانيا النتائج التي تحتاجها بعد.. فهناك قرارات فقط بشأن تنظيم ممرات إنسانية".

ممرات إنسانية

في المقابل، رأى رئيس الوفد الروسي المفاوض مع أوكرانيا فلاديمير ميدينسكي، أن روسيا وأوكرانيا تمكنتا من التوصل إلى تفاهم بشأن عدد من النقاط. وقال إن وزارتي دفاع البلدين اتفقتا على شكل ممرات الإجلاء للمدنيين، وفق ما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية.

3 ملفات روسية

وكان الوفد الروسي طرح أمس ثلاثة ملفات هي "العسكري التقني، الإنساني والدولي، والسياسي"، بحسب ما قال ميدينسكي الذي لم يعطِ مزيدا من التفاصيل.

لكنه أشار إلى أن المحادثات ستتناول النواحي الضرورية للتوصل إلى "وقف لإطلاق النار"، دون تفاصيل.

مطالب موسكو

كما كانت تسربت أنباء عن مطالب روسية تتضمن الموافقة على انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي وعدم الانضمام للناتو، مع فرض حكم ذاتي للمناطق في إقليم دونباس الذي يضم "الجمهوريات" الانفصالية دونيتسك ولوغانسك في شرق أوكرانيا، مقابل انسحاب روسي من كييف.

يذكر أن المحادثات بين الوفدين، التي تعقد في منطقة بوليفسكايا بوشا في بريست على الحدود البيلاروسية، القريبة مع بولندا، كانت انطلقت يوم الاثنين الماضي، إذ عقد أول لقاء في 28 فبراير لكنه انتهى من دون تحقيق تقدّم ملموس. إلا أن الطرفين عادا واتّفقا على عقد لقاء ثان.