الكرملين: أبلغنا الجانب الأوكراني مفتاح حل الأزمة

استباقا للجولة التالية من المحادثات الأوكرانية الروسية، أعلن الكرملين أنه أبلغ الجاب الأوكراني سبل حل الأزمة بين الطرفين.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف اليوم الجمعة، بحسب ما أفادت رويترز، إنه لم يتم الاتفاق بعد على وثائق معينة مع أوكرانيا خلال المحادثات التي عقدت جولها الثانية أمس، لكن موسكو أبلغت الجانب الأوكراني بوجهة نظرها بشأن كيفية إنهاء الحرب، وحل الأزمة بين الجانبين.

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كما اعتبر أن ما سيحدث بعد ذلك خلال المفاوضات سيعتمد على رد فعل كييف.

حان وقت رص الصفوف

وعن الحوار بين بلاده وواشنطن، أوضح ألا اتصالات حاليا مع البيت الأبيض من أجل ترتيب محادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي جو بايدن

وردا على سؤال بشأن مناشدات أطلقتها شخصيات عامة لإنهاء الحرب، طلب بيسكوف من الروس الالتفاف حول بوتين، قائلا "الآن ليس وقت الانقسام". كما أضاف "حان وقت الوقوف صفا واحدا، خلف رئيسنا".

أتى تصريح بيسكوف عن المفاوضات بعد أن أكد المستشار الرئاسي الأوكراني أوليكسي أريستوفيتش في تسجيل فيديو بوقت سابق اليوم أن بلاده لن تشارك مقدماً أي تفاصيل بشأن توقيت أو مكان المحادثات مع روسيا.

وكان مشاركون في المحادثات أفادوا أمس الخميس بأن الجولة الثالثة قد تجرى مطلع الأسبوع المقبل.

3 ملفات روسية

يذكر أن الوفد الروسي كان طرح أمس ثلاثة ملفات منها "العسكري التقني، الإنساني والدولي، والسياسي"، بحسب ما قال رئيس الوفد فلاديمير ميدينسكي دون أن يعطي مزيدا من التفاصيل.

إلا أن المطالبات الروسية ظهرت مرارا بطرق غير مباشرة ضمن تصريحات المسؤولين، الذي أكدوا ضرورة حل المخاوف الأمنية لروسيا، الساعية إلى تجريد الجارة الغربية من السلاح النووي فضلا عن تسوية وضع المناطق الانفصالية في الشرق الأوكراني، ومسألة انضمام كييف للاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.

وكانت المحادثات بين الوفدين الأوكراني والروسي، التي عقدت في منطقة بوليفسكايا بوشا في بريست على الحدود البيلاروسية، القريبة مع بولندا، انطلقت يوم الاثنين الماضي. إذ عقد أول لقاء في 28 فبراير لكنه انتهى من دون تحقيق تقدّم ملموس. إلا أن الطرفين عادا واتّفقا على عقد لقاءات تالية.