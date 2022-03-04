الوكالة الذرية تكشف تفاصيل حريق أكبر محطة نووية بأوروبا

بعد حادث محطة زابوريجيا النووية الأكبر في أوكرانيا وأوروبا قاطبة، أكد مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو غروسي، اليوم الجمعة، أن الوكالة تنسق مع وكالة المراقبة النووية في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هناك 4 منشآت نووية كبيرة في أوكرانيا.

كما أوضح مدير الوكالة الذرية أن القوات الروسية تقدمت الليلة الماضية نحو منشأة "زابوريجيا" النووية، مشيرا إلى أن صواريخ أصابت مبنى مجاورا لمكان 6 مفاعلات نووية في المحطة.

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قصفت بصاروخ روسي

وكان غروسي، قد أكد في وقت سابق اليوم، أن صاروخا روسيا استهدف مبنى في منشأة زابوريجيا النووية جنوب شرق أوكرانيا، مؤكداً أن أكبر محطة نووية في أوروبا هي الآن تحت سيطرة موسكو.

وقال في مؤتمر صحافي، إن قذيفة أصابت مبنى داخل المنشأة، مبيناً أن المبنى الذي احترق لا يوجد به مفاعل نووي، ومؤكداً عدم تسرب أي مواد مشعة بعد استهداف المحطة.

إصابتان

كما كشف إصابة 2 من رجال الأمن بجروح، مطالباً بتجنب التصعيد بالقرب من المنشآت النووية في أوكرانيا.

كذلك قال إنه يجب ألا تمنع الحرب صيانة أنظمة الأمن في المحطات النووية الأوكرانية، مضيفاً "تحدثت مع المسؤولين الروس بشأن منشأة زابوريجيا".

ووجه مدير عام الوكالة الذرية، رسالة لروسيا وأوكرانيا قائلاً "يجب عدم المساومة على السلامة النووية".

إلى ذلك، أبدى غروسي استعداد الوكالة لإرسال موظفيها إلى تشيرنوبل التي تبعد نحو 100 كيلومتر شمال العاصمة كييف في أسرع وقت.

وكانت أوكرانيا أعلنت في وقت سابق، أن القوات الروسية هاجمت المحطة في الساعات الأولى من صباح اليوم، ما أدى إلى اشتعال النيران في منشأة تدريب مجاورة مكونة من خمسة طوابق.