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زيلينسكي: حظر الطيران وحده يمنع موسكو من تدمير النووي!

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الرئيس الأوكراني (أ ف ب)
الرئيس الأوكراني (أ ف ب)
روسيا و أوكرانيا

زيلينسكي: حظر الطيران وحده يمنع موسكو من تدمير النووي!

دبي - العربية.نت

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اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، روسيا باستهداف البنية التحتية الأوكرانية والمناطق السكنية بشكل متعمد.

وأضاف اليوم الجمعة، أن تطبيق منطقة حظر طيران هو فقط الذي سيضمن عدم قصف روسيا للبنية التحتية النووية.

بعد الحريق.. الروس يسيطرون على محطة زابوريجيا النووية العرب والعالم روسيا و أوكرانيا بعد الحريق.. الروس يسيطرون على محطة زابوريجيا النووية

كذلك، حث الشعب الروسي على تنظيم احتجاجات على سيطرة قوات روسيا على البنية التحتية للطاقة النووية في أوكرانيا.

أتى ذلك بعد اشتعال النيران في محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية فجر اليوم إثر قصف روسي، حيث اتهم الرئيس الأوكراني في وقت سابق، موسكو باللجوء إلى "الرعب النووي" والسعي "لتكرار" كارثة تشيرنوبل.

كما دعا الحلفاء إلى وقف هجمات روسيا خصوصاً على المنشآت النووية، وذلك بسبب خطورة الموقف في تلك المناطق.

حريق بمحطة نووية

جاء ذلك بعدما أعلنت هيئة الطوارئ الأوكرانية، أن الحريق الذي اندلع بمحطة زابوريجيا التي تضم 6 مفاعلات ذرية، أتى على مبنى للتدريب وأحد المختبرات، مؤكدة أن النيران لم تؤثر على المعدات النووية.

محطة زابوريجيا النووية (Energoatom)
محطة زابوريجيا النووية (Energoatom)

ولاحقاً، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنّ أوكرانيا لم ترصد "أي تغيّر" في مستوى الإشعاعات في المحطة عقب القصف.

تحذيرات دولية

يذكر أن السلطات الأوكرانية كانت أعلنت أن القوات الروسية أطلقت النار من كل الجهات على المحطة حتى اندلعت فيها ألسنة اللهب، وسط تحذيرات دولية من خطورة الوضع.

أتت تلك التطورات الميدانية في اليوم التاسع من العملية العسكرية التي أطلقتها القوات الروسية على الأراضي الأوكرانية، بعد أيام قليلة من اعتراف الكرملين باستقلال منطقتين انفصاليتين في الشرق الأوكراني ما استتبع استنفارا دوليا، وحزمة واسعة من العقوبات ضد موسكو.

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