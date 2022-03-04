عمدة ماريوبول بأوكرانيا: لا ماء أو كهرباء.. والطعام ينفد

في جديد تأزم الوضع في أوكرانيا، قال رئيس بلدية ماريوبول الأوكرانية اليوم الجمعة إن المدينة أصبحت بلا ماء أو كهرباء أو وسائل تدفئة فيما ينفد مخزون الطعام بعد أيام من هجوم القوات الروسية.

ووجه رئيس البلدية فاديم بويشينكو نداء عبر شاشات التلفزيون طالبا المساعدة العسكرية، وقال إنه يتعين إقامة ممر إنساني لإجلاء المدنيين من المدينة الساحلية في جنوب شرق البلاد.

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في موازاة ذلك، أكد حاكم بلدية ميكولاييف أن القوات الأوكرانية تمكنت من طرد القوات الروسية من المدينة.

تدمير 1812 منشأة عسكرية

ميدانيا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات المسلحة دمرت خلال العملية الجارية حاليا في أوكرانيا 1812 منشأة عسكرية.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع، إيغور كوناشينكوف، في تصريح، إن القوات المسلحة الروسية تواصل توجيه ضربات للمنشآت العسكرية الأوكرانية.

وأوضح أن من بين الأهداف التي تم تدميرها "65 مركز قيادة ومراكز اتصالات للقوات المسلحة الأوكرانية، و56 نظاما صاروخيا مضادا للطائرات من طراز إس-300، و"بوك إم-1، و59 محطة رادار".

استهداف طائرات

وتم استهداف كذلك 49 طائرة على الأرض و13 طائرة في الجو، و635 دبابة ومركبة قتالية مصفحة أخرى، و67 صاروخا لإطلاق الصواريخ، و252 مدفعية ميدانية ومدفع هاون، و442 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة، فضلا عن 54 طائرة مسيرة.

يذكر أن العملية العسكرية الروسية كانت انطلقت في 24 فبراير الماضي، بعد أيام قليلة على اعتراف موسكو بمنطقتين انفصاليتين في الشرق الأوكراني، وسط توتر غير مسبوق في المنطقة من جهة، وبين الغرب وروسيا من جهة أخرى.

وقد دفعت تلك الخطوة الروسية الدول الغربية إلى فرض عقوبات موجعة على موسكو، كما أدت إلى دعم الاتحاد الأوروبي كييف بالسلاح النوعي.