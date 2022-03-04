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كوليبا: لا تسمحوا لبوتين بتحويل أوكرانيا إلى سوريا

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كوليبا في كلمة موجهة للناتو (فرانس برس)
كوليبا في كلمة موجهة للناتو (فرانس برس)
روسيا و أوكرانيا

كوليبا: لا تسمحوا لبوتين بتحويل أوكرانيا إلى سوريا

دبي - العربية.نت

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أكد وزير خارجية أوكرانيا ديميتري كوليبا أنه أبلغ وزراء خارجية الناتو أن يتصرفوا قبل فوات الأوان وألا يسمحوا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتحويل أوكرانيا إلى سوريا، على حد تعبيره.

وأضاف في مقطع مصور نشره في حسابه على تويتر اليوم الجمعة، أن بلاده مستعدة للقتال وستستمر، مشيراً إلى الحاجة في ذات الوقت إلى شركاء لمساعدتهم عبر إجراءات "حازمة وسريعة".

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كذلك، قال إن كييف تريد ممرات إنسانية آمنة حول المنشآت النووية.

في موازاة ذلك، وجه الوزير الأوكراني اتهامات للجنود الروس بارتكاب عمليات اغتصاب في مدن أوكرانية دون تقديم أي دليل لمزاعمه، وذلك خلال ندوة بمعهد تشاتام هاوس في لندن.

أتت تصريحات كوليبيا بالتزامن مع اجتماع دول شمال الأطلسي في مقر الناتو في بوكسيل.

اجتماع للناتو

وأكد الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ اليوم أن الحلف لن يقيم منطقة حظر جوي فوق أوكرانيا، بعدما طلبت كييف المساعدة لوقف القصف الروسي.

وأضاف بعد اجتماع عاجل مع وزراء خارجية دول الحلف أن "الحلفاء متفقون على وجوب عدم استخدام طائرات الناتو في المجال الجوي الأوكراني أو نشر جنود للناتو في الأراضي الأوكرانية".

وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا (فرانس برس)
وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا (فرانس برس)

تنسيق مع الأميركيين

وكان وزير الخارجية الأوكراني أجرى اتصالا هاتفيا أمس، بنظيره الأميركي أنتوني بلينكن بهدف وجود تنسيق إضافي بشأن تعزيز قدرات الدفاع الجوي الأوكرانية وفرض عقوبات جديدة على روسيا.

يذكر أن روسيا بدأت عملية عسكرية في أوكرانيا الخميس الماضي (24 فبراير)، بعد أيام من الاعتراف باستقلال منطقتين انفصاليتين في دونباس شرق أوكرانيا، الأمر الذي قوبل بتنديد غربي وفرض عقوبات اقتصادية على موسكو لإجبارها على وقف العمليات.

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