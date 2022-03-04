.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

مرتزقة رصدوه.. زيلينسكي نجا من 3 محاولات اغتيال!

  • الخط
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي(فرانس برس)

مرتزقة رصدوه.. زيلينسكي نجا من 3 محاولات اغتيال!

دبي- العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

لطالما أكد الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي، منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية في بلاده، أن القوات الروسية تسعى وراء رأسه.

كما أعلن أكثر من مرة أنه وعائلته على رأس أهداف التصفية الروسية، فيما نفت موسكو الأمر جملة وتفصيلا.

إلا أن مصادر مطلعة أكدت أن الرئيس المختبئ في أحد الملاجئ في كييف، نجا من ثلاث محاولات اغتيال على الأقل خلال الأسبوع الماضي.

زيلينسكي غاضب: روسيا أول دولة بالتاريخ تقصف محطة نووية العرب والعالم زيلينسكي غاضب: روسيا أول دولة بالتاريخ تقصف محطة نووية

وأوضحت أن مجموعتين مختلفتين أرسلتا خلال الأيام الماضية لقتل زيلينسكي، تتألفان من مقاتلين من مجموعة فاغنر الروسية الشهيرة، والقوات الخاصة الشيشانية، بحسب ما نقلت صحيفة التايمز البريطانية اليوم الجمعة.

كما أشارت إلى أن العمليتين أحبطتا من قبل عناصر مناهضة للحرب داخل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي (FSB).

إطلاع مخيف

في حين أوردت المعلومات بأن مجموعة فاغنر التي يعمل بعض عناصرها حاليا في كييف، تفاجأوا وانزعجوا من تسرب تفاصيل عن تحركاتهم.

وقال مصدر مقرب من الجماعة إن إطلاع فريق زيلينسكي الأمني يبدو "مخيفا".

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي(فرانس برس)
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي(فرانس برس)

مسلحون شيشان

وكانت القوات الأمنية الأوكرانية أفادت يوم السبت الماضي أيضا، أنها أحبطت محاولة لاغتيال زيلينسكي في ضواحي كييف. وقال مسؤولون أمنيون حينها إن كادرًا من المسلحين الشيشان "صفّي" قبل أن يتمكن من الوصول إلى الرئيس.

كما أوضح أوليكسي دانيلوف، سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، لقنوات تلفزيونية أوكرانية، أن جواسيس روس أبلغوه بالاغتيال المخطط له!

ولطالما اتهمت كييف منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية، في 24 فبراير موسكو بإقحام مرتزقة ومقاتلين شيشان "متطرفين" في الحرب.

كما اتهمتها بالسعي إلى احتلال العاصمة، واستهداف الرئيس الأوكراني.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
متصفحو الإنترنت في روسيا يواجهون صعوبات في الدخول إلى عدة وسائل إعلامية متصفحو الإنترنت في روسيا يواجهون صعوبات في الدخول إلى عدة وسائل إعلامية
اكتشف المزيد