موسكو: مخابرات غربية بدأت تنقل مقاتلين أجانب لأوكرانيا

قال مدير الاستخبارات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين، اليوم الجمعة، إن أجهزة المخابرات الغربية بدأت في نقل مقاتلين أجانب لأوكرانيا.

وكان ناريشكين قد اعتبر أن الوضع المحايد لأوكرانيا أمر بالغ الأهمية بالنسبة لبلاده، مشيرا إلى أن الحرب الباردة مع الغرب أصبحت ساخنة، وفق ما نقلت وكالة سبوتنيك.

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وأضاف أن حيادية أوكرانيا هي "حاجز ضروري لصد الهجمات من الغرب"، لافتا إلى أن الغرب لا يحاول حصار روسيا فحسب بل وتدميرها أيضا.

تدمير 1812 منشأة عسكرية

في الأثناء، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات المسلحة دمرت خلال العملية الجارية حاليا في أوكرانيا 1812 منشأة عسكرية.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع، إيغور كوناشينكوف، في تصريح، إن القوات المسلحة الروسية تواصل توجيه ضربات للمنشآت العسكرية الأوكرانية.

وأوضح أن من بين الأهداف التي تم تدميرها "65 مركز قيادة ومراكز اتصالات للقوات المسلحة الأوكرانية، و56 نظاما صاروخيا مضادا للطائرات من طراز إس-300، و"بوك إم-1، و59 محطة رادار".

استهداف طائرات

وتم استهداف كذلك 49 طائرة على الأرض و13 طائرة في الجو، و635 دبابة ومركبة قتالية مصفحة أخرى، و67 صاروخا لإطلاق الصواريخ، و252 مدفعية ميدانية ومدفع هاون، و442 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة، فضلا عن 54 طائرة مسيرة.

يذكر أن العملية العسكرية الروسية كانت انطلقت في 24 فبراير الماضي، بعد أيام قليلة على اعتراف موسكو بمنطقتين انفصاليتين في الشرق الأوكراني، وسط توتر غير مسبوق في المنطقة من جهة، وبين الغرب وروسيا من جهة أخرى.

وقد دفعت تلك الخطوة الروسية الدول الغربية إلى فرض عقوبات موجعة على موسكو، كما أدت إلى دعم الاتحاد الأوروبي كييف بالسلاح النوعي.