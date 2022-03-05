روسيا تسيطر على قاعدة أوكرانية في خيرسون.. ومستشفى قرب كييف

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، السبت، السيطرة على قاعدة عسكرية أوكرانية في بالقرب من قرية رادينسك في مقاطعة خيرسون جنوب أوكرانيا، التي أكد مسؤول أميركي كبير، الخميس، أن المدينة لم تسقط بشكل كامل بيد الروس.

وقالت في بيان إن الجيش الأوكراني ترك مواقعه على عجل في القاعدة الواقعة قرب قرية رادينسك، وإنه ترك أيضا معدات وأسلحة وذخيرة، وفق ما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

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كما أشارت الوكالة إلى أن بين المعدات التي تركها الأوكرانيون دبابات من نوع تي-64 وتي-80 وناقلات جند مدرعة وعربات مشاة قتالية ومركبات من نوع أورال.

وذكرت أيضا أن بالقاعدة مستودعا للذخيرة به ألغام وصواريخ موجهة مضادة للدبابات وقذائف هاون وأكثر من 4.5 ألف طن من الذخيرة.

صور نشرتها وسائل إعلام روسية لسيطرة القوات الروسية على قاعدة عسكرية جنوب أوكرانيا

#العربية pic.twitter.com/iyu0MloMHt — العربية (@AlArabiya) March 5, 2022

مستشفى للأمراض النفسية

وفي السياق، أعلن أوليكسي كوليبا حاكم منطقة كييف لوسائل إعلام محلية، اليوم السبت، أن القوات الروسية سيطرت على مستشفى للأمراض النفسية في بلدة بوروديانكا في المنطقة الواقعة في وسط أوكرانيا وبه 670 شخصا.

وقال كوليبا "لا نعرف الآن كيف نُجلي هؤلاء الناس، كيف نساعدهم... نفد ما لديهم من الماء والدواء".

كما مضى يقول "هؤلاء الناس لهم احتياجات خاصة معينة، يحتاجون إلى مساعدة مستمرة... كثير منهم طريحو الفراش منذ سنوات"..

يذكر أن القوات الروسية كانت أطلقت في 24 فبراير عملية عسكرية على الأراضي الأوكرانية، بعد أيام قليلة من اعتراف الكرملين باستقلال منطقتين انفصاليتين في الشرق الأوكراني ما استتبع استنفارا دوليا، وحزمة واسعة من العقوبات ضد موسكو.

وقبل أشهر عدة شهدت الحدود الروسية، استنفارا عسكريا وحشودا عسكرية، وسط توتر غير مسبوق مع الغرب، على خلفية رفض الروس توسع حلف شمالي الأطلسي في الشرق الأوروبي، أو ضم كييف إليه، لاسيما أن بين موسكو والعاصمة الأوكرانية توترات تمتد إلى سنوات خلت، لاسيما عام 2014 عندما سيطرت القوات الروسية على شبه جزيرة القرم.