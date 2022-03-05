شاهد.. استهداف مروحية عسكرية روسية قرب كييف

في حين تتواصل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، أظهر فيديو صوراً متداولة اليوم السبت، لاستهداف مروحية عسكرية روسية قرب العاصمة الأوكرانية.

ونشرت وسائل الإعلام الأوكرانية صورة لمروحية روسية يغطيها الدخان نتيجة اندلاع النيران فيها بعد استهدافها قرب كييف.

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كما نشرت وزارة الدفاع الأوكرانية مقطعا مصورا لاستهداف قوات روسية، حيث يظهر مسؤولون أوكران يعطون توجيهاتهم بشأن الاستهداف على ما يبدو.

إلى ذلك، باتت شوارع كييف شبه خالية اليوم، بعد دوي صفارات الإنذار فيها منذ الصباح.

أسلحة فتاكة.. وصواريخ ستينغر وجافلين

في غضون ذلك، أعلن البنتاغون رسميا خلال الساعات الماضية تسليم العديد من المساعدات العسكرية إلى كييف، أوضح تقرير حكومي أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن زادت المساعدات العسكرية الأسبوع الماضي، وقد شملت أسلحة فتاكة ومعدات حماية ودفاع، بما فيها صواريخ ستينغر وجافلين.

كما أفادت المعلومات بأن نحو 14 طائرة شحن نقلت يوم الجمعة صواريخ جافلين وقاذفات صواريخ ومدافع وذخائر إلى مطار قرب كييف، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز".

وكانت مسؤولة وزارة الدفاع الأميركية أعلنت أمس، بحسب ما نقلت فرانس برس، أن الولايات المتحدة سلّمت أوكرانيا إلى اليوم أكثر من ثلثي الأسلحة التي وعدتها بها في نهاية شباط/فبراير الفائت.

مساعدة أميركية غير مسبوقة

كما اعتبرت أن كييف تستخدم هذا العتاد "بفاعلية" في إبطاء تقدّم القوات الروسية. وأوضحت للصحافيين أن واشنطن قدّمت لكييف في الخريف مساعدات عسكرية بقيمة 60 مليون دولار، تبعتها أخرى بقيمة 200 مليون دولار في كانون الأول/ديسمبر، هي عبارة عن أسلحة وذخائر سلمت بمعظمها إلى القوات الأوكرانية.

يشار إلى أنه منذ بدء العملية العسكرية التي أطلقها الكرملين قبل 10 أيام، استنفر الغرب برمته، وأكد الاتحاد الأوروبي والناتو، والولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وغيرها من الدول، دعم كييف عسكريا وماليا من أجل المواجهة.

كما فرض الغرب مئات العقوبات الموجعة على الروس، شملت البنك المركزي ومصارف عدة أخرى، فضلا عن مؤسسات تجارية ومئات الأثرياء المقربين من الكرملين.