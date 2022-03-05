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كوليبا: الجيش الروسي يمكن أن يجر قارة أوروبا للصراع

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وزير خارجية أوكرانيا، دميترو كوليبا
كلمة تلفزيونية لوزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا

كوليبا: الجيش الروسي يمكن أن يجر قارة أوروبا للصراع

وزير خارجية أوكرانيا: رفض الناتو لمنطقة حظر جوي إشارة ضعف، وسيتسبب بقتل الكثير من المدنيين

دبي - العربية.نت

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أكد وزير خارجية أوكرانيا، دميترو كوليبا، السبت، أن الجيش الروسي يمكن أن يجر قارة أوروبا إلى الصراع.

وقال في كلمة تلفزيونية "نحن لا ندافع عن بلدنا فقط بل عن العالم" مؤكداً نجاح بلاده في صد هجمات القوات الروسية حتى الآن.

كما بين أن المساهمات المالية الغربية ما زالت غير كافية، وقال إنه طلب من وزير خارجية أميركا مقاتلات وأنظمة دفاع جوي.

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كذلك دعا كافة الشركات في العالم لوقف التجارة مع روسيا، وإغلاق جميع الموانئ بالعالم أمام السفن الروسية.

وأضاف "نحن بحاجة إلى فرض حظر جوي لمقاومة القوات الروسية"، مشيرا إلى أن رفض الناتو لمنطقة حظر جوي إشارة ضعف، وسيتسبب بقتل الكثير من المدنيين.

كذلك قال إن القوات الروسية انتهكت اتفاق وقف إطلاق النار لفتح ممرات آمنة، مضيفاً "نحتاج الممرات الإنسانية لإيصال المساعدات للمحتاجين".

إجلاء أوكران بعد تدمير جسر في شمال شرق كييف - فرانس برس
إجلاء أوكران بعد تدمير جسر في شمال شرق كييف - فرانس برس

إلغاء عملية إجلاء المدنيين

جاء ذلك، بعد إعلان موسكو في وقت سابق اليوم السبت وقف النار في مدن عدة شرق أوكرانيا، لا سيما في مدينة ماريوبول وفتح ممرات آمنة لخروج السكان.

فيما أكد مجلس المدينة الأوكرانية الساحلية، إلغاء عملية إجلاء المدنيين "لعدم التزام القوات الروسية بوقف النار" وفق تعبيره.

بدوره، اتهم مستشار الرئيس الأوكراني روسيا بإفشال خطة الإجلاء.

مبنى مدمر نتيجة القصف الروسي على خاركيف الأوكرانية - رويترز
مبنى مدمر نتيجة القصف الروسي على خاركيف الأوكرانية - رويترز

في المقابل، رد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال مؤتمر صحفي لاحقا على تلك الاتهامات، مؤكدا أن السلطات المحلية هي التي تمنع خروج المدنيين عبر الممرات الآمنة المحددة.

يذكر أن روسيا بدأت عملية عسكرية في أوكرانيا الخميس الماضي (24 فبراير)، بعد أيام من الاعتراف باستقلال منطقتين انفصاليتين في دونباس شرق أوكرانيا، الأمر الذي قوبل بتنديد غربي وفرض عقوبات اقتصادية على موسكو لإجبارها على وقف العمليات.

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