.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

1000 مرتزق وقصف مدن أوكرانية.. مسؤول يكشف خطط موسكو

  • الخط
الجيش الروسي في أوكرانيا (رويترز)
الجيش الروسي في أوكرانيا (رويترز)

1000 مرتزق وقصف مدن أوكرانية.. مسؤول يكشف خطط موسكو

دبي- العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

مع تأكيد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الجمعة أنه ماض في عمليته العسكرية على الأراضي الأوكرانية بغية تحقيق أهدافه، كشف مسؤول مسؤول استخبارتي رفيع معلومات عما قال إنها خطط موسكو في الأيام المقبلة.

فقد أشار إلى الروس سيرسلون نحو ألف مرتزق إضافي للقتال في الأراضي الأوكرانية، مضيفا أن الولايات المتحدة كانت رصت مسبقا تواجد بعضهم في مدن أوكرانية عدة، دون معرفة أعدادهم أو أماكن تواجدهم بالتحديد.

رعب وسيناريو كارثي.. هذه الأسلحة النووية في جعبة الروس العرب والعالم روسيا و أوكرانيا رعب وسيناريو كارثي.. هذه الأسلحة النووية في جعبة الروس

قصف المراكز السكنية

كما رجح المسؤول الأميركي في حديث لشبكة سي أن أن اليوم السبت، أن تكثف القوات الروسية من الآن وصاعدا قصف المدن، مما سيرفع عدد الإصابات والضحايا بين المدنيين. ورأى أن الروس سيكثفون من وتير وقوة ضرباتهم على المراكز السكانية في البلاد.

يشار إلى أن العديد من الدول والمسؤولين الغربيين اتهموا خلال الأيام الماضية روسيا باستهدف المدنيين، ما نفته الأخيرة جملة وتفصيلا.

العاصمة كييف (أ ف ب)
العاصمة كييف (أ ف ب)

نفي روسي متكرر

كما كرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الجمعة خلال اتصال مع المستشار الألماني، نفي تلك الاتهامات، مؤكدا أن قواته لم ولن تستهدف المدنيين.

وقبله أيضا أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف أن بلاده لا تستهدف المباني السكنية، إلا أنه أوضح في الوقت عينه أنه خلال الحرب لا بد وأن يسقط مدنيين.

من محيط مدينة ماريوبول الساحلية جنوب أوكرانيا (قرانس برس)
من محيط مدينة ماريوبول الساحلية جنوب أوكرانيا (قرانس برس)

أما في ما يتعلق بالمرتزقة، فقد وجهت اتهامات عدة لروسيا، باستعانتها بمقاتلين شيشان. وقد عزز تلك الاتهامات تصريحات رمضان قديروف، زعيم منطقة الشيشان الروسية وحليف بوتين الأسبوع الماضي. إذ أعلن إرسال وحدات شيشانية إلى أوكرانيا، وحث الأوكرانيين على الإطاحة بحكومتهم.

يذكر أن العملية العسكرية الروسية التي انطلقت في 24 فبراير الماضي تفتتح اليوم السبت، يومها العاشر على التوالي، وسط توتر غير مسبوق بين موسكو والغرب، بلغ حد فرض عقوبات لا مثيل لها على مؤسسات ومصارف وأثرياء بالمئات في البلاد، من قبل دول عدة، على رأسها بريطانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

كما وضع القارة الأوروبية في حالة تأهب واستنفار عسكري، ذكر بالحروب العالمية، وسط تحذيرات من الناتو والاتحاد الأوروبي من مخاطر توسع النزاع الأوكراني الروسي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
حرب جديدة بسبب أوكرانيا.. الغرب وروسيا يتبادلان حظر وسائل الإعلام حرب جديدة بسبب أوكرانيا.. الغرب وروسيا يتبادلان حظر وسائل الإعلام
اكتشف المزيد