وكالة بلومبرغ تعلق عملها في روسيا.. و"سي أن أن" توقف بثها

أعلنت وكالة بلومبرغ للأنباء، الجمعة، تعليق نشاط صحافييها في روسيا بعدما أقرت موسكو مبدأ فرض عقوبات جزائية قاسية في حال نشر "معلومات كاذبة" عن الجيش وحرب أوكرانيا.

وقال رئيس تحرير الوكالة جون ميكلثويت في مقال نشره موقع بلومبرغ الإلكتروني: "قررنا ببالغ الأسف أن نعلق مؤقتاً عملنا في جمع الأخبار في روسيا"، وفق فرانس برس.

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من جهتها أفادت شبكة "سي أن أن" التي تعمل على مدار 24 ساعة بأنها "ستتوقف عن البث في روسيا بينما نواصل تقييم الوضع وخطواتنا التالية للمضي قدماً".

تأتي التحركات في وقت هدد المشرعون الروس بفرض أحكام بالسجن لكل من ينشر "أخبارا كاذبة" عن الجيش الروسي.

وكانت "بي بي سي" قد أعلنت الجمعة، أنها أوقفت عمل صحافييها في روسيا، في حين قالت هيئة الإذاعة الكندية "سي بي سي" إنها أوقفت موقتاً التقارير الواردة من روسيا.

يذكر أن العملية العسكرية الروسية كانت انطلقت في 24 فبراير الماضي، وسط توتر غير مسبوق بين موسكو والغرب، بلغ حد فرض عقوبات لا مثيل لها على مؤسسات ومصارف وأثرياء بالمئات في البلاد، من قبل دول عدة، على رأسها بريطانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.