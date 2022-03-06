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إفشالاً لمخططات بوتين.. خطة عمل بريطانية من 6 نقاط

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جونسون روسيا خاص العربية نت
رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون - أرشيفية

إفشالاً لمخططات بوتين.. خطة عمل بريطانية من 6 نقاط

جونسون سيلتقي برئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، والهولندي مارك روتي

دبي - العربية.نت

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على وقع العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والتي دخلت يومها الحادي عشر، يستعد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لتقديم "خطة عمل" دولية تهدف إلى إفشالها.

موسكو تتوعد لندن بإجراءات صارمة رداً على العقوبات العرب والعالم روسيا و أوكرانيا موسكو تتوعد لندن بإجراءات صارمة رداً على العقوبات

وأعلن مكتب رئيس الحكومة النية لتكثيف الاجتماعات الدبلوماسية الأسبوع المقبل في لندن، من أجل الهدف ذاته.

خطة عمل من 6 نقاط

أما خطة العمل، فستضمن حشد تحالف إنساني دولي لأوكرانيا، ودعم قدرة البلاد على الدفاع عن نفسها، وزيادة الضغط الاقتصادي ضد النظام الروسي إلى الحد الأقصى.

أيضاً منع ما قال إنه "التطبيع الخبيث" لما تفعله روسيا بأوكرانيا، ومتابعة المسار الدبلوماسي توصلا إلى خفض للتصعيد وتعزيز الأمن في أوروبا.

كذلك شدد المسؤول البريطاني على ضرورة ما أسماها "إفشال مخططات الرئيس الروسي".

اجتماع ثلاثي

وعلى ذلك، فإنه من المقرر أن يدعو جونسون المجتمع الدولي إلى تجديد وتنسيق الجهود للخروج بالخطة، وذلك بعد موجة العقوبات الغربية الكبيرة التي أُعلن عنها الأيام الماضية.

ووفق المعلومات، سيلتقي جونسون برئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، والهولندي مارك روتي، وسيستقبل قريباً في لندن قادة مجموعة فيشغراد التي تضم المجر وبولندا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا.

غضب دولي

يذكر أن القوات الروسية كانت أطلقت في 24 فبراير الفائت عملية عسكرية على الأراضي الأوكرانية، بعد أيام قليلة من اعتراف الكرملين باستقلال منطقتين انفصاليتين في الشرق الأوكراني ما استتبع استنفاراً دولياً، وحزمة واسعة من العقوبات ضد موسكو.

وقبل أشهر عدة شهدت الحدود الروسية، استنفاراً عسكرياً وحشوداً عسكرية، وسط توتر غير مسبوق مع الغرب، على خلفية رفض الروس توسع حلف شمالي الأطلسي في الشرق الأوروبي، أو ضم كييف إليه، لا سيما أن بين موسكو والعاصمة الأوكرانية توترات تمتد إلى سنوات خلت، لا سيما عام 2014 عندما سيطرت القوات الروسية على شبه جزيرة القرم.

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