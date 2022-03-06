الخارجية الأوكرانية للعربية: شروط روسيا للتفاوض تعجيزية

أكدت وزارة الخارجية الأوكرانية اليوم الأحد أن "الجيش الأوكراني صامد وقادر على القتال" لصد العملية العسكرية التي شنتها روسيا في أوكرانيا.

وقال المستشار في وزارة الخارجية الأوكرانية هشام أبو غنيم في حديث مع قناة "العربية" اليوم إن بلاده لم تحصل "على أي أسلحة كمساعدات منذ بداية الحرب" في 24 فبراير الماضي.

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وشرح أبو غنيم قائلاً: "تم الإعلان عن مساعدات عسكرية.. ولكن لم نحصل على أي شيء" حتى الآن.

وفي شأن المفاوضات مع روسيا قال أبو غنيم إن "شروط روسيا للتفاوض تعجيزية". إلا أنه أعرب عن تحقيق "نتائج إيجابية للمفاوضات مع روسيا.. ولكن النقاش صعب".

وأخيراً أكد المستشار في وزارة الخارجية الأوكرانية أن "الوضع مأساوي في البلاد.. ونحن نسعى لحل سريع".

جاء ذلك بعدما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأحد إن حملته في أوكرانيا تسير وفق الخطة المقررة ولن تنتهي قبل أن توقف كييف القتال.

من جهته، أبلغ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأنه سيعمل مع الحلفاء الدوليين للحصول على مزيد من العتاد العسكري الدفاعي بغية مساعدة أوكرانيا في الصراع مع روسيا.

وجاء في بيان ِلمكتب جونسون شمل ما ورد في اتصال بين الزعيمين "ناقش الزعيمان الاحتياجات الملحة للقوات المسلحة الأوكرانية وتعهد رئيس الوزراء بالعمل مع الشركاء لتوفير مزيد من المعدات الدفاعية".