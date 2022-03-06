زيلينسكي: تدمير مطار فينيتسيا وسط أوكرانيا بضربات روسية  

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن ضربات صاروخية روسية دمّرت الأحد مطار فينيتسيا في وسط أوكرانيا.

وقال الرئيس الأوكراني في فيديو عبر تطبيق تلغرام: "تبلّغت للتو بأن ضربات صاروخية استهدفت فينيتسيا" المدينة البالغ عدد سكانها حوالى 370 ألف نسمة، مضيفا أن "المطار دمّر بالكامل".

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ولاحقا، أكدت وزارة الدفاع الروسية هذه الضربات.

وقال المتحدث باسم الوزارة إيغور كوناشنكوف: "تم تدمير مطار للقوات المسلحة الأوكرانية بأسلحة بالغة الدقة وبعيدة المدى".

وأخذ زيلينسكي على الدول الغربية رفضها فرض منطقة حظر جويّ فوق أوكرانيا، وامتناعها عن تسليم أوكرانيا طائرات مقاتلة.

وقال: "نكرر ذلك كل يوم: أغلقوا أجواء أوكرانيا، أغلقوها أمام الصواريخ الروسية والمقاتلات الروسية وكل هؤلاء الإرهابيين"، على حد تعبيره.

وأضاف: "نحن بشر، ومن واجبكم الإنساني حمايتنا. إذا لم تفعلوا، إذا رفضتم إعطاءنا على الأقل طائرات لنتمكن من حماية أنفسنا، لا يسعنا سوى أن نستنتج أمرا واحدا: أنتم أيضا تريدون أن نُقتل ببطء!".