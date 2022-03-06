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لندن: فشل إجلاء مدنيين من مدينة ماريوبول لليوم الثاني

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أرشيفية
روسيا و أوكرانيا

لندن: فشل إجلاء مدنيين من مدينة ماريوبول لليوم الثاني

وزارة الدفاع البريطانية: وقف إطلاق النار بمدينة ماريوبول تم انتهاكه بعد ساعات من بدء سريانه

العربية.نت، وكالات

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قالت وزارة الدفاع البريطانية اليوم الأحد، إن وقف إطلاق النار بمدينة ماريوبول الأوكرانية تم انتهاكه من قبل القوات الروسية بعد ساعات فقط من بدء سريانه.

وأشارت وزارة الدفاع البريطانية في تقريرها حول المعارك في أوكرانيا إلى فشل إجلاء مدنيين من مدينة ماريوبول لليوم الثاني.

يأتي ذلك فيما أكدت المخابرات البريطانية ارتفاع وتيرة القصف المدفعي على كييف كما في الأيام السابقة.

ومن جانبه قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، للرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن بريطانيا ستعمل مع الدول الأخرى لطرد روسيا من نظام "سويفت" المالي العالمي، مضيفا: "سنفرض تكاليف عالية على الاقتصاد الروسي".

وبدوره قال الرئيس الأوكراني زيلينسكي إنه أطلع رئيس الوزراء البريطاني على جهود التصدي للمعتدي والحاجة لفرض مزيد من العقوبات على روسيا.

وأضاف زيلينسكي أنه جرى خلال الاتصال مع جونسون التنديد بالإرهاب النووي وجرائم الحرب التي ترتكبها روسيا.

وكانت الوزارة قد قالت أمس السبت إنها رصدت تراجعاً في قصف القوات الروسية من الجو والأرض للأهداف الأوكرانية خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

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جاء ذلك في التقرير اليومي عن الوضع الذي تنشره الوزارة عبر موقع "تويتر"، استناداً إلى معلومات جهاز الاستخبارات العسكرية البريطاني.

وكتبت الوزارة في تقريرها أن "عدد الضربات المدفعية والجوية الروسية، التي أمكن متابعتها في الـ24 ساعة الماضية، جاء أقل بشكل عام من الأيام السابقة".

وأضافت الوزارة: إن أوكرانيا لا تزال تحتفظ بالمدن المهمة خاركيف وتشيرنيهيف وماريوبول، مشيرة إلى تقارير تحدثت عن وقوع قتال شوارع في مدينة سومي بشمال شرق الجمهورية السوفيتية السابقة. وذكرت الوزارة أن "من المرجح بشدة أن تكون كل المدن الأربع محاطة بالقوات الروسية". وقالت الوزارة: إن القوات الروسية لا تزال تتقدم في ميكولاييف جنوب أوكرانيا.

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