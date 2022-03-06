هذه حقيقة فيديو "العربية".. صدمة المجتمع الروسي من طلاق بوتين
ويضم المنشور تقريراً منشوراً على قناة العربيّة الإخباريّة تعلن فيه المذيعة أنّ بوتين أعلن طلاقه من زوجته بعد ثلاثين عاماً ما شكّل صدمة للمجتمع الروسي
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يدّعي ناشروه أنه يظهر طلاق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من زوجته مع بداية أزمة أوكرانيا.
وبدأ انتشار هذا الفيديو، طبقا لوكالة الأنباء الفرنسية، بعد أيام من الهجوم الروسي على أوكرانيا وحصد أكثر من مليون مشاهدة على موقع فيسبوك وحده.
ويضم المنشور تقريراً منشوراً على قناة العربيّة تعلن فيه المذيعة أنّ بوتين أعلن طلاقه من زوجته بعد ثلاثين عاماً ما شكّل صدمة للمجتمع الروسي.
وكانت المفاجأة أن الفيديو منشور بالفعل على قناة "العربية"، ولكن في العاشر من يونيو 2013، بعنوان "صدمة المجتمع الروسي من طلاق بوتين".
قبل نحو تسع سنوات
ففي يونيو 2013 أي قبل نحو تسع سنوات، فاجأ بوتين الروس عندما أعلن إلى جانب زوجته ليودميلا انفصالهما بعد زواج استمر 30 عاما.
وعلق ناشرو الفيديو بالقول "طلاق بوتين وزوجته بعد 30 سنة زواج…ربما حرب أوكرانيا السبب". بما يوحي أن هذا الإعلان حديث.
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