الدفاع الروسية: أسقطنا 4 مقاتلات أوكرانية ومروحيتين و8 مسيرات

قالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية العسكرية الخاصة أسفرت حتى الآن عن تدمير 3296 منشأة عسكرية، مشيرة إلى أن القوميين الأوكرانيين يستخدمون المدنيين كدروع بشرية في مدينة ماريوبول.

بعد مشاركة أكثر من 10 آلاف مقاتل في الهجوم على #أوكرانيا.. لماذا تساعد الشيشان #روسيا؟#روسيا_واكرانيا pic.twitter.com/E8f0aggzGz — العربية برامج (@AlArabiya_shows) March 6, 2022

وأضافت وزارة الدفاع في بيان اليوم الاثنين عن سير العملية الخاصة في أوكرانيا، أن المتطرفين القوميين استخدموا حوالي 150 مدنيا أمس الأحد، كدروع بشرية في مدينة ماريوبول، وفتحوا النار على قوات جمهورية دونيتسك الشعبية من خلفهم.

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كذلك أعلنت الوزارة أن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط 3 طائرات من نوع "سو-27" في منطقة بولتافا، وطائرة "سو-25" في منطقة غوستوميل، وطائرتي هليكوبتر من طراز "مي-24" في منطقة ماكاروف، بالإضافة إلى 8 طائرات بدون طيار تابعة للقوات الأوكرانية.

إلى ذلك قالت الوزارة إن قوات جمهورية لوغانسك الشعبية تقدمت 6 كيلومترات وبسطت سيطرتها على 7 مناطق سكانية.

تحركات لدبابات روسية بمحيط كييف

رصد مراسل "العربية" في أوكرانيا تحركات لدبابات روسية في إربين بمحيط كييف استعدادا على ما يبدو لعملية اقتحام محتملة للعاصمة خلال الساعات المقبلة، فيما قامت القوات الروسية بتدمير الجسور التي تربط كييف بمحيطها.

وقالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، إن القوات الروسية تستعد لاقتحام كييف.

ووفقا لوكالة الأنباء الألمانية، فقد جاء في نشرة صدرت في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين عن هيئة الأركان العامة الأوكرانية، أن القوات الروسية تهدف إلى السيطرة بالكامل على مدن إربين وبوتشا على مشارف كييف.

مراسل #العربية في #كييف حذيفة عادل: غالبية الأوكرانيين يغادرون مناطقهم لخارج البلاد ووزارة الدفاع تتحدث عن عودة نحو 140 ألف مواطن من الخارج لمواجهة القوات الروسية#أوكرانيا pic.twitter.com/3wnLnmLOAk — العربية (@AlArabiya) March 7, 2022

وقالت النشرة إن القوات الروسية كانت أيضاً "تحاول الوصول إلى الضواحي الشرقية لكييف عبر منطقتي بروفارسكي وبوريسبيل".

ونقلت صحيفة "أوكراينسكا برافدا" الإلكترونية عن مستشار وزارة الداخلية فاديم دينيسينكو، قوله للتلفزيون الأوكراني، إن "عددا كبيرا إلى حد ما من المعدات العسكرية والقوات الروسية تتمركز بالقرب من كييف".

وأضاف "نحن نتفهم أن معركة كييف هي معركة رئيسية سنخوضها خلال الأيام المقبلة".

ممرات آمنة

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الجيش الروسي سيوقف إطلاق النار ويفتح ممرات آمنة للأغراض الإنسانية في عدة مدن أوكرانية منها العاصمة كييف الساعة 1000 بتوقيت موسكو (0700 بتوقيت غرينتش) اليوم الاثنين.

وأضافت أن فتح الممرات من مدن خاركيف وماريوبول وسومي يأتي بناء على طلب شخصي من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وبالنظر إلى الوضع الحالي في تلك المدن. ووفقا للخرائط التي نشرتها وكالة الإعلام الروسية فإن الممر من كييف سيؤدي إلى روسيا البيضاء، ولن يكون أمام المدنيين من خاركيف سوى ممر يؤدي إلى روسيا. وستؤدي الممرات من ماريوبول وسومي إلى مدن أوكرانية أخرى وإلى روسيا.