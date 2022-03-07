برلماني أوكراني للعربية: قادرون على صد أي هجوم روسي على كييف

قال برلماني أوكراني إن "روسيا تهدد العالم وليس أوكرانيا فقط"، وإنه "يحمل السلاح للدفاع عن بلاده"، مشيرا في حديث لـ"العربية" و"الحدث" إلى أن "كييف محاصرة من 3 جهات من قبل القوات الروسية".

وتابع: "قادرون على صد أي هجوم روسي على كييف، والوضع الإنساني في العاصمة تحت السيطرة".

مادة اعلانية

وأضاف: "هناك سيطرة روسية على منطقة شوستكا. والكهرباء والمياه مقطوعتان عن منطقة سومي".

ونفى صحة "المزاعم الروسية من أن الجيش الأوكراني يستهدف مدنيين".

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي طالب بمساعدة بلاده في معركتها ضد روسيا، وقال للأوروبيين "إذا سقطنا ستسقطون أنتم أيضا".

من جهتها، أعربت الحكومة الأوكرانية عن أملها بأن يتفهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن روسيا تتلاعب بقضية الممرات الإنسانية.

وطالبت الحكومة الأوكرانية روسيا بالتوقف عن التلاعب بأرواح المدنيين.

ونقلت وكالة أنباء إنترفاكس عن وزارة الدفاع الروسية قولها، إن الجيش الروسي سيوقف إطلاق النار ويفتح ممرات إنسانية في عدة مدن أوكرانية بما في ذلك العاصمة كييف، اليوم الاثنين.

وأضافت أنه إلى جانب كييف سيتم أيضا فتح ممرات من مدن خاركيف وماريوبول وسومي، وذلك بناء على طلب شخصي من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وبالنظر إلى الوضع الحالي في تلك المدن.

وأعلن الكرملين اليوم الاثنين الشروط الروسية لوقف الحرب في أوكرانيا، والتي تتضمن الاعتراف بروسية القرم واستقلال دونيتسك ولوغانسك.

كما اشترط الكرملين على أوكرانيا تعديل دستورها وعدم الانضمام إلى كتل لوقف القتال، مؤكداً أن تنفيذ أوكرانيا للشروط الروسية سيؤدي لوقف الحرب فوراً.

وشدد الكرملين على أن روسيا ستعمل على نزع السلاح من أوكرانيا في حال رفضت شروطهم لوقف القتال.