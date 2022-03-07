بيلوسي: مجلس النواب الأميركي يدرس حظراً على النفط الروسي

قالت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي يوم الأحد، إن المجلس يدرس قانونا لحظر استيراد النفط الروسي، وإن الكونغرس يعتزم اعتماد عشرة مليارات دولار هذا الأسبوع كمساعدات لأوكرانيا ردا على الحرب العسكرية الروسية.

وقالت بيلوسي في رسالة إن "مجلس النواب يدرس حاليا قوانين قوية ستزيد من عزلة روسيا عن الاقتصاد العالمي".

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وأضافت أن "مشروع القانون سيحظر استيراد النفط ومنتجات الطاقة الروسية إلى الولايات المتحدة، ويفسخ العلاقات التجارية الطبيعية مع روسيا وبيلاروسيا، ويتخذ الخطوة الأولى لمنع روسيا من الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية".

وذكرت وكالة أنباء كيودو اليوم الاثنين، أن الحكومة اليابانية تجري محادثات مع الولايات المتحدة ودول أوروبية بشأن احتمال حظر واردات النفط الروسي.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إن أميركا تجري محادثات مع شركائها الأوروبيين، بشأن احتمال حظر واردات النفط الروسي.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قال ردا على إمكانية حظر الغاز الروسي، إن "كل الخيارات مطروحة"، فيما تواجه الإدارة الأميركية مطالب بشمول قطاع النفط والغاز الروسيين بالعقوبات التي تم إعلانها.

وسعت العقوبات التي فرضتها الدول الغربية على روسيا حتى الآن، إلى تجنب قطاع الطاقة، لكنها مع ذلك أدت إلى تقلبات في الأسواق العالمية بسبب مخاوف من تعطل الإمدادات.

كما تجري مباحثات أميركية ـ أوروبية ـ يابانية لحظر استيراد النفط من روسيا.