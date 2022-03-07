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وارسو: أكثر من مليون لاجئ أوكراني وصلوا إلى بولندا      

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مشاهد جديدة لتدفق اللاجئين الأوكرانيين نحو بولندا
لاجئون فروا من أوكرانيا إلى بولندا
روسيا و أوكرانيا

وارسو: أكثر من مليون لاجئ أوكراني وصلوا إلى بولندا

الأمم المتحدة أعلنت الأحد أن العدد الإجمالي للأشخاص الذين غادروا أوكرانيا بحثا عن ملجأ في البلدان المجاورة تجاوز 1,5 مليون.

وارسو - فرانس برس

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تجاوز عدد من وصلوا من أوكرانيا الى بولندا هربا من الاجتياح الروسي مليون شخص الأحد في الساعة 19,00بتوقيت غرينتش، وفق ما أفاد حرس الحدود البولنديون.

وأورد بيان للحرس عبر تويتر "إنها مليون مأساة انسانية، مليون شخص طردتهم الحرب من منازلهم" منذ 24 شباط/فبراير، مضيفا أن "مليون شخص سمعوا حرس الحدود يقولون لهم ما أن عبروا الحدود : أنتم في أمان".

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وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت في وقت سابق الأحد أن العدد الإجمالي للأشخاص الذين غادروا أوكرانيا بحثا عن ملجأ في البلدان المجاورة تجاوز 1,5 مليون.

وقد أثار وصولهم إلى بولندا موجة تضامن واسعة.

وسهلت السلطات الإجراءات على الحدود وجهّزت مراكز استقبال، بينما قدم الآلاف من المتطوعين وجبات الطعام ووسائل النقل والإقامة في منازلهم في أنحاء البلاد.

لاجئون من أوكرانيا - رويترز
لاجئون من أوكرانيا - رويترز

وتتوقع السلطات الأوكرانية والأمم المتحدة أن يزداد تدفّق اللاجئين في وقت يواصل الجيش الروسي تقدّمه في أوكرانيا، مع استمرار القتال حول العاصمة كييف.

وقدرت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن عدد اللاجئين قد يقفز إلى 4 ملايين بحلول يوليو المقبل.

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