وزير خارجية الصين: مستعدون للوساطة بين روسيا وأوكرانيا لحل الأزمة

دعا وزير خارجية الصين، اليوم الاثنين، إلى العمل على خفض التصعيد من حدة الأزمة الأوكرانية. وأشار إلى أن الصين تلعب دورا لتسهيل الحوار لحل الأزمة في أوكرانيا، مضيفا أن العالم بعيد عن العودة لما كان عليه أيام الحرب الباردة.

وزير خارجية #الصين : لدينا علاقات استراتيجية مع #روسيا هي الأكبر في العالم ولدينا التزام دائم لتعزيز التعاون معها https://t.co/XfSeNMgeD6 #العربية — العربية (@AlArabiya) March 7, 2022

ودعا وانغ يي "للعمل معا لتجاوز هذه الأوقات الصعبة". وقال إن "تعددية الأقطاب أساس للوفاء بالالتزامات الدولية". ورأى أن إدارة العالم يجب أن تدار بشكل منصف.

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وتابع وزير خارجية الصين قائلا: "لدينا علاقات استراتيجية مع روسيا هي الأكبر في العالم، لدينا التزام دائم لتعزيز التعاون مع روسيا". وأكد أن "العلاقات مع روسيا قوية بصرف النظر عن التحديات العالمية".

وتابع وزير خارجية الصين قائلا: "مستعدون للوساطة بين روسيا وأوكرانيا لحل الأزمة".

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الأسترالي سكورت موريسون، إنه على الصين أن تتصرف بناء على ما أعلنته من تشجيع السلام العالمي، وأن تنضم إلى الجهود المبذولة لوقف الحرب الروسية على أوكرانيا.

وأشار موريسون في كلمة إلى أن الحرب الروسية لم تسر وفقا لخطة الرئيس فلاديمير بوتين الذي قال إنه "بالغ في تقدير القدرة على طريقة متابعة هذه الحرب غير القانونية".

وقال موريسون ردا على سؤال بعد كلمة ألقاها في معهد لوي إنستيتيوت، إن "الصين تقول منذ فترة طويلة إن لها دورا كواحدة من القوى الكبرى في العالم، وإنها تساهم في السلام والاستقرار العالميين. لن يكون لأي دولة تأثير أكبر من الصين في إنهاء هذه الحرب المروعة في أوكرانيا".

وامتنعت الصين عن وصف الهجوم الروسي على أوكرانيا بأنه "غزو" بينما طالبت الدول الغربية باحترام "المخاوف الأمنية المشروعة لروسيا". ودعت إلى حل الأزمة من خلال المفاوضات.