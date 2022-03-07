أستراليا تحث الصين على المشاركة بالتحرك ضد حرب روسيا في أوكرانيا

قال رئيس الوزراء الأسترالي سكورت موريسون، اليوم الاثنين، إنه على الصين أن تتصرف بناء على ما أعلنته من تشجيع السلام العالمي، وأن تنضم إلى الجهود المبذولة لوقف الحرب الروسية على أوكرانيا.

وأشار موريسون في كلمة إلى أن الحرب الروسية لم تسر وفقا لخطة الرئيس فلاديمير بوتين الذي قال إنه "بالغ في تقدير القدرة على طريقة متابعة هذه الحرب غير القانونية".

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وقال موريسون ردا على سؤال بعد كلمة ألقاها في معهد لوي إنستيتيوت إن "الصين تقول منذ فترة طويلة إن لها دورا كواحدة من القوى الكبرى في العالم، وإنها تساهم في السلام والاستقرار العالميين. لن يكون لأي دولة تأثير أكبر من الصين في إنهاء هذه الحرب المروعة في أوكرانيا".

وأضاف موريسون أنه مستاء من تحفظ الصين. وقال إنه كان هناك صمت مخيف من جانب الحكومة الصينية عندما تعلق الأمر بإدانة تصرفات روسيا.

وامتنعت الصين عن وصف الهجوم الروسي على أوكرانيا بأنه "غزو" بينما طالبت الدول الغربية باحترام "المخاوف الأمنية المشروعة لروسيا". ودعت إلى حل الأزمة من خلال المفاوضات.



وشكك موريسون فيما إذا كانت الحرب سارت وفقا لخطة بوتين كما أعلن هو ذلك. وقال موريسون "ما من شك في أن السيد بوتين لا يحصل على ما كان يسعى إليه". وأضاف "أعتقد أنه بالغ في تقديره لقدرته على متابعة هذه الحرب غير القانونية". وتوقع موريسون "تزايد المقاومة في أوكرانيا بمرور الوقت".