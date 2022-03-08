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بالصور.. الأسى والإحباط على وجه ماكرون بعد مكالمة مع بوتين

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ماكرون
روسيا و أوكرانيا

بالصور.. الأسى والإحباط على وجه ماكرون بعد مكالمة مع بوتين

دبي - العربية.نت

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وثقت مجموعة من الصور نشرها قصر الإليزيه شكل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عقب حديثه مع نظيره الروسي، والتي بدت فيها ملامح الأسى والإحباط على وجهه.

فقد نشر الإليزيه صوراً للرئيس الفرنسي بعد مكالمته أمس الإثنين، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بخصوص العملية العسكرية في أوكرانيا.

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وصرح ماكرون، أمس بأنه لا يتوقع تسوية للوضع في أوكرانيا في المستقبل القريب، واصفا المحادثات مع نظيره الروسي بـ "لصعبة".

مفاوضات صعبة

كذلك، قال إن "المفاوضات مع الرئيس فلاديمير بوتين صعبة لأنه يرفض وقف إطلاق النار. لا أعتقد أنه سيتم التوصل إلى حل في الأيام المقبلة ، لكنني آمل ذلك".

وأضاف: "أعتقد أن الأعمال العدائية ستستمر على المدى القصير، لكننا سنواصل الحديث مع روسيا".

"احترام روسيا وشعبها"

كما تحدث الرئيس الفرنسي عن الحاجة إلى احترام روسيا وشعبها قائلا "يجب أن نتعامل دائما مع روسيا والشعب الروسي باحترام"، مضيفا أنه "من المستحيل بناء سلام دائم إذا لم تشارك روسيا في بناء هيكل أمني واسع النطاق في قارتنا، لأن التاريخ والجغرافيا يفرضان ذلك".

ماكرون
ماكرون

وتابع أن "مسؤوليتنا هي الحفاظ على جميع الروابط التي يمكننا الحفاظ عليها. يجب أن نواصل الحديث مع الشعبين الروسي والبيلاروسي. يجب أن نفعل ذلك بمساعدة ممثلي عالم الثقافة والمجتمع العلمي والتقني والمنظمات غير الحكومية".

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