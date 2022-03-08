رئيس أوكرانيا: سنقاتل حتى النهاية

فيما تتواصل العملية العسكرية على بلاده، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمام البرلمان البريطاني الثلاثاء "سنقاتل حتى النهاية".

زيلينسكي تحدث وإلى جانبه العلم الأوكراني عبر الفيديو خلال مداخلة غير مسبوقة تهدف إلى الحصول على مزيد من الدعم لبلاده بعد الهجوم الروسي، وسط ترحيب حار من قبل النواب البريطانيين.

مادة اعلانية

الضحايا أعلى من المعلن بكثير

في سياق آخر، أعلنت وزارة الدفاع البريطانية اليوم الثلاثاء أن من المرجح أن تكون أعداد القتلى والجرحى المدنيين جراء العملية الروسية في أوكرانيا أعلى بكثير مما أعلن عنه.

وأشارت إلى أن الأمم المتحدة ذكرت أن عدد القتلى والجرحى المدنيين منذ بدء العملية الروسية في 24 فبراير شباط بلغ 1207.

وقالت "على غرار ما حدث فيما يتعلق بتقديرات سابقة من هذا النوع، فإن من المرجح أن تكون الأعداد الحقيقية أعلى بكثير وستواصل الصعود ما دامت العمليات الروسية مستمرة".

550 عقوبة

يذكر أن العملية العسكرية الروسية التي أطلقها الكرملين على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير الماضي، كانت دخلت الثلاثاء يومها الـ13 وسط استنفار أمني غير مسبوق في أوروبا، لامس أجواء الحرب العالمية الثانية، وفق ما حذر أكثر من مسؤول أوروبي مؤخراً.

وقد استتبعت تلك الهجمات الروسية حملة عقوبات واسعة ضد موسكو، بلغت أكثر من 550 عقوبة. كما استدعت تأهب دول حلف الناتو التي أرسلت مساعدات عسكرية نوعية، ومالية إلى كييف لمواجهة العمليات الروسية.