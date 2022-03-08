بعد اقتحام الشاحنة للسفارة.. روسيا تستدعي سفير أيرلندا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، استدعاء السفير الأيرلندي لدى موسكو للاحتجاج على اقتحام شاحنة بوابة السفارة في دبلن.
إلى ذلك، وصفت السفارة الروسية في أيرلندا اقتحام بوابتها بشاحنة، الاثنين، بأنه "عمل إجرامي مجنون" يبعث على القلق الشديد، داعية السلطات الأيرلندية إلى اتخاذ إجراءات شاملة لحماية سلامة موظفيها وعائلاتهم.
واعتقلت السلطات الأيرلندية رجلا اقتحم بشاحنة بوابات السفارة الروسية في أيرلندا، احتجاجا على الحرب الروسية في أوكرانيا.
وأظهرت لقطات مصورة نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي السائق وهو يرجع بالسيارة إلى الخلف مقتحما بوابات السفارة في دبلن ثم يتوقف بعد تحطم إحدى البوابات.
كما أظهر مقطع فيديو، الرجل الذي تحدث بلكنة أيرلندية يوزع صورا فوتوغرافية قال إنها لأسرة قُتلت في أوكرانيا الأحد، ويقول لمن تجمعوا بالخارج إنه يريد أن يرحل السفير الروسي عن البلاد.
ورسم محتجون شعارات مناهضة للحرب على جدران السفارة في الأيام الماضية.
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