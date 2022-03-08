هستيريا الحرف Z تنتشر بين الروس.. في الشوارع وعلى القمصان

قبل أيام تعرض الرياضي الروسي إيفان كولياك، لاعب الجمباز الفني، لحملة انتقادات بعد أن اعتلى منصة التتويج بالمركز الثالث في مسابقة المتوازيين بكأس العالم للأجهزة في الدوحة بجوار منافسه الأوكراني إيليا كوفتون، الذي نال الميدالية الذهبية، مستعرضاً الحرف Z على زيه، في إشارة إلى تأييده لحرب بلاده في أوكرانيا.

فخلال الفترة الماضية تحول هذا الحرف، الذي بدأ ينتشر أينما كان بروسيا، إن كان في الشوارع أو على القمصان واللافتات، إلى ما يشبه كلمة السر، أو شعار ولاء للرئيس فلاديمير بوتين و"العملية العسكرية التي أطلقها في أوكرانيا".

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إذاً ما قصة هذا الحرف؟

ظهر حرف Z لأول مرة على الدبابات والمدرعات الروسية التي احتشدت بالقرب من الحدود الأوكرانية قبل أيام من عبور قوات موسكو الحدود.

فيما أوضح محللون عسكريون لصحيفة "وول ستريت جورنال" أن الجيش الروسي يستخدم هذا الحرف إلى جانب علامات أخرى، كمعرفات لتمييز معداتهم في ساحة المعركة عن تلك الخاصة بالأوكرانيين.

"المهم هو الموقف الذي يمثله"

ومنذ العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، ظهر Z على السيارات، واللافتات في التجمعات المؤيدة للكرملين، وعلى اللوحات الإعلانية في أنظمة مترو موسكو وسانت بطرسبرغ.

كذلك تمت مشاركة مقاطع فيديو مؤيدة للحكومة الروسية، خلال الأيام الأخيرة، تظهر الرمز Z على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي.

من جهته، صرح الناشط أنتون ديميدوف في مقابلة بأنه لا يعرف من أين أتى هذا الرمز، مضيفاً أن النشطاء الموالين للكرملين رأوها على الدبابات الروسية في أوكرانيا وبدأوا في استخدامها.

إلا أنه أردف قائلاً: "الرمز ليس مهماً. المهم هو الموقف الذي يمثله، وهو أن نفهم أننا بحاجة إلى دعم رئيسنا وجيشنا في مهمتهم الصعبة".

"رمز لوحدة الشعب"

بدورها، تبنت وزارة الدفاع الروسية والمؤسسات الحكومية الأخرى، الرمز لحشد البلاد حول العملية العسكرية.

وكشف المسؤول في منطقة أرخانجيلسك الشمالية، إيفان زيرناكوف، لإحدى وسائل الإعلام الحكومية هناك: "إنه رمز لوحدة الشعب"، مشدداً: "إنه يرمز إلى دعم قواتنا المسلحة، ودعم قرارات الرئيس، ويهدف لتوحيدنا في هذا الوضع الصعب".

يشار إلى أنه في اللغة الروسية، تُكتب كلمة "for" على أنها "za". وقد أغرقت وزارة الدفاع إنستغرام بمنشورات تقول: "من أجل السلام"، و"من أجل رجالنا"، و"للنصر"، وكل ذلك باستخدام الحرف Z.