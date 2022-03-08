وزير خارجية أوكرانيا لشركات العالم: أوقفوا العمل مع روسيا

جددت أوكرانيا التي دخلت اليوم الثلاثاء يومها الـ13 من العملية العسكرية الروسية على أراضيها مطالبة الشركات العالمية بوقف التعامل مع روسيا.

ودعا وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا اليوم الثلاثاء الشركات العالمية "التي تتحمل مسؤولية أخلاقية واجتماعية" إلى وقف أو تعليق العمليات مع روسيا أو داخلها.

Grateful to @Shell for taking this moral and responsible step and encourage other world businesses to follow suit. https://t.co/2n1uR01iRl — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 8, 2022

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كما أضاف في تغريدة عبر حسابه على تويتر أن إقبال الشركات على هذه الخطوة سيعبر عن رفضها لما وصفها "بأعمال العنف الروسية وعمليات القتل والجرائم ضد الإنسانية".

حزمة عقوبات جديدة

إلى ذلك، عبر عن امتنانه لشركة شل التي أعلنت بوقت سابق اليوم عزمها الانسحاب من كافة أنشطة النفط والغاز الروسية، وقال إنها اتخذت "خطوة أخلاقية تتسم بالمسؤولية"، داعيا الشركات الأخرى إلى أن تحذوا حذوها.

أتت تلك الدعوة، فيما تترقب روسيا حزمة عقوبات جديدة من واشنطن والمفوضية الأوروبية أيضاً.

يشار إلى أنه منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الشهر الماضي، انسحبت مئات الشركات العالمية في مختلف القطاعات التجارية من البلاد. كما أوقفت العديد من الخدمات المصرفية الكبرى. كذلك تعرضت البلاد لمقاطعات في القطاع الرياضي والفني أيضا.

وحتى اليوم بلغ عدد العقوبات أكثر من 5530 لتتفوق بذلك روسيا على طهران التي فرضت عليها 3616 عقوبة على مدار عقد من الزمن، معظمها بسبب برنامجها النووي ودعمها للإرهاب.