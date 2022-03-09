.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الصحة العالمية تدعو روسيا للسماح بدخول المساعدات لأوكرانيا

  • الخط
من الدمار في كييف نتيجة العملية العسكرية في أوكرانيا - رويترز

الصحة العالمية تدعو روسيا للسماح بدخول المساعدات لأوكرانيا

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

دعت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، روسيا للسماح بدخول المساعدات إلى أوكرانيا، مشيرة إلى رصد عدة هجمات على مراكز طبية منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

CIA: إيران ستظل تهديداً للشرق الأوسط.. بمعزل عن نتائج فيينا إيران CIA: إيران ستظل تهديداً للشرق الأوسط.. بمعزل عن نتائج فيينا

إلى هذا، قال مسؤول منظمة الصحة العالمية في أوروبا، هانز كلوج، إن المنظمة تعمل على إيصال مزيد من المساعدات إلى أوكرانيا وتوفير الاحتياجات الطبية لها، لافتًا إلى السعي لتزويد اللاجئين بالدعم العاجل وبالتنسيق مع كل الأطراف المعنية.

وكان مسؤولون في المنظمة الدولية قد أعلنوا التحقق من 8 هجمات أخرى على مرافق الرعاية الصحية في أوكرانيا؛ ليصل إجمالي الهجمات 14، وذلك بحسب ما نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية.

وأكدت منظمة الصحة العالمية، عن شن ما لا يقل عن 14 هجومًا على مرافق الرعاية الصحية في البلاد، وصنفت هجومين آخرين على أنهما "محتملان".

فيما حذر خبراء الصحة العالمية من "انفجار محتمل" للأمراض في أوكرانيا، حيث ينتقل العاملون الصحيون إلى ملاجئ مؤقتة، ويستجيبون لعدد متزايد من الضحايا المدنيين، ويكافحون مع نقص الأدوية والإمدادات الأخرى مثل الأكسجين.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
أوروبا تواجه أزمة.. الحرب تجبر مليوني أوكراني على النزوح أوروبا تواجه أزمة.. الحرب تجبر مليوني أوكراني على النزوح
اكتشف المزيد