الناتو: الحرب الروسية في أوكرانيا ستفشل
فيما تتواصل عملية موسكو العسكرية في أوكرانيا لليوم الـ14، ومع احتدام المعارك على الأرض، أعلن أمين عام حلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ أن الحرب الروسية في أوكرانيا ستفشل.
- وشدد ستولتنبرغ الأربعاء على أن تهديدات روسيا تتجاوز حدود أوكرانيا لأنها تنتهك سيادة الدول.
إلا أنه لفت إلى أن تنفيذ حظر أجواء في أوكرانيا يعني الدخول في حرب مفتوحة بين الناتو وروسيا.
عقوبات قاسية
يذكر أنه منذ تصاعد التوتر بين موسكو والغرب على خلفية العمليات العسكرية في أوكرانيا التي انطلقت في 24 فبراير الماضي، يتخوف حلف الناتو والاتحاد الأوروبي من تفاقم الصراع وتوسعه، لذا اقتصرت ردوده على فرض عقوبات قاسية ومؤلمة ضد الروس، ودعم كييف عسكرياً ومادياً.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن السبت أن بلاده لا يمكن أن تتسامح مع أي خطر يهددها، وسترد دون الأخذ في الاعتبار طبيعة الجهة المتورطة أو الداعمة لها.
تستوجب الرد
كما أكد بوتين الذي ظهر لأول مرة منذ فترة محاطاً عن قرب بالعديد من الأشخاص، خلال زيارته مركزاً لتدريب الطيارين تابعاً لشركة "إيروفولت" الروسية، أن قرار اتخاذ العملية العسكرية في أوكرانيا كان صعباً.
كذلك شدد على أن روسيا لن تقبل إلا بأوكرانيا محايدة بلا سلاح يهدد أمنها، وحدودها على الإطلاق. وقال: "لن نقبل بالسلاح على حدودنا، ونسعى إلى التخلص من النزعة النازية التي تفشت بين بعض المسؤولين في كييف".
وعن احتمال فرض حظر طيران فوق الأجواء الأوكرانية، فقد أكد أن أي محاولة لفرض منطقة حظر جوي من أي بلد آخر سنعتبرها مشاركة مباشرة في الأنشطة العسكرية، تستوجب الرد.
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