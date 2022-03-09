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دون ذكر تركيا وأردوغان.. حماس تدين استقبال رئيس إسرائيل بأنقرة

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الرئيسان التركي والإسرائيلي
الرئيسان الإسرائيلي والتركي

دون ذكر تركيا وأردوغان.. حماس تدين استقبال رئيس إسرائيل بأنقرة

دبي - العربية.نت

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بالتزامن مع وصول الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ إلى أنقرة في زيارة هي الأولى لرئيس إسرائيلي منذ 15 عاماً، أصدرت حركة حماس، اليوم الأربعاء، بيانا تدين فيه زيارة رئيس إسرائيل لـ"دول في المنطقة" دون أن تذكر تركيا أو رئيسها رجب طيب أردوغان.

وقال البيان "تتابع حركة حماس بقلق بالغ زيارة مسؤولي وقادة إسرائيل لعدد من الدول العربية والإسلامية وآخرها زيارة إسحق هرتسوغ لعدد من دول المنطقة".

نقطة تحول

إلى هذا، استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، الرئيس الإسرائيلي في أنقرة، معتبرا أن تلك الزيارة تعتبر نقطة تحول في العلاقة مع تل أبيب، مؤكدا استعداد تركيا للتعاون مع إسرائيل في مجالات الدفاع والطاقة.

وأضاف أردوغان خلال مؤتمر صحافي مشترك مع هرتسوغ أن "الهدف المشترك مع إسرائيل هو تنشيط الحوار السياسي بين بلدينا على أساس المصالح المشتركة واحترام الحساسيات المتبادلة"، لافتا إلى أنه "في أيدينا أن نساهم في إعادة إرساء ثقافة السلام والهدوء والتعايش في منطقتنا".

رفع حجم التبادل التجاري

كما أضاف أن تطوير وتعزيز العلاقات التركية الإسرائيلية له أهمية كبيرة بالنسبة للاستقرار الإقليمي والسلام، مشددا على أهمية "إدراك إمكاناتنا للتعاون."

وقال إن أنقرة تسعى لرفع إجمالي التبادل التجاري مع إسرائيل إلى 10 مليارات دولار.

عقد من العلاقات المتوترة

يذكر أن زيارة هرتسوغ لأنقرة واسطنبول أتت بعد أكثر من عقد على تصدّع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين منذ عام 2010 إثر مقتل 10 مدنيين أتراك في غارة إسرائيلية على أسطول سفن مساعدات.

فقد أبرم البلدان اتفاق مصالحة في العام 2016 شهد عودة سفيريهما، لكنّ هذه المصالحة ما لبثت أن انهارت بعد عامين، إلا أن الأشهر الأخيرة شهدت تقارباً واضحاً بين تركيا وإسرائيل، إذ تحدث رئيسا الدولتين مرات عدة منذ تنصيب هرتسوغ في تمّوز/يوليو الماضي.

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