ردا على العقوبات.. اقتراح روسي غريب بتأميم مصانع الأجانب

رداً على العقوبات المفروضة على بلاده، اقترح عضو بارز بالحزب الحاكم في روسيا تأميم مصانع مملوكة لأجانب أوقفت عملياتها في البلاد بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وفي بيان نُشر مساء الاثنين على موقع حزب روسيا الموحدة على الإنترنت، قال أندريه تورتشاك أمين المجلس العام للحزب الحاكم، إن إغلاق تلك الشركات لأعمالها هو "حرب" على مواطني روسيا.

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كما ذكر البيان أن شركات الأغذية الفنلندية المملوكة للقطاع الخاص، فاتسر وفاليو وبوليج، كانت أحدث شركات تغلق عملياتها في روسيا، مضيفاً "(حزب) روسيا الموحدة يقترح تأميم مصانع الشركات التي تعلن خروجها وإيقافها للإنتاج في روسيا خلال العملية الخاصة الجارية في أوكرانيا"، -والتأميم هو نقل ملكية قطاع معين إلى ملكية الدولة أي تحويله إلى القطاع العام-.

حرب حقيقية

كذلك، أضاف "هذا إجراء عنيف للغاية لكننا لن نتسامح مع تعرضنا للطعن في الظهر وسنحمي شعبنا. هذه حرب حقيقية ليست ضد روسيا ككل بل ضد مواطنينا".

وقال تورتشاك "سنتخذ إجراءات انتقامية صارمة، بما يتماشى مع قوانين الحرب".

لن نغير خططنا

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة بوليغ لرويترز في رسالة بالبريد الإلكتروني إن هذا لن يغير خطط شركته للانسحاب من روسيا.

فيما لم ترغب شركتا فاتسر وفاليو في التعليق عندما اتصلت بهما رويترز.

وتمتلك فاتسر، التي تصنع الشوكولاتة والخبز والمعجنات، ثلاثة مخابز في سان بطرسبرغ وواحدا في موسكو، يعمل بها نحو 2300 شخص.

كذلك، تمتلك فاليو مصنعا للجبن ويعمل به 400 شخص في روسيا، ولدى بوليج محمصة قهوة وتوظف 200 شخص في البلاد.

ووافقت فنلندا، وهي دولة ليست من أعضاء حلف شمال الأطلسي لكنها تملك حدودا مشتركة مع روسيا، الأسبوع الماضي على تعزيز العلاقات الأمنية مع الولايات المتحدة بينما تراقب بقلق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

هذا وأعلنت العديد من الشركات الأجنبية، ومنها فورد ونايكي، إغلاق متاجرها ومصانعها في روسيا مؤقتا من أجل الضغط على الكرملين لوقف الحرب على أوكرانيا وبسبب تعطل سلاسل التوريد الخاصة بها.

كما قالت شركة "ماكدونالدز" أمس الثلاثاء إنها ستوقف عمل مطاعمها في روسيا التي يبلغ عددها 847، معظمها مملوك للشركة.

كذلك أعلنت "كوكاكولا" و"بيبسي كولا"، تعليق مبيعات المشروبات الغازية في روسيا.