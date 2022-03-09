.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

رغم العقوبات.. تركيا "سنواصل شراء النفط الروسي"

  • الخط
An employee demonstrates a sample of crude oil in the Yarakta Oil Field, owned by Irkutsk Oil Company (INK), in Irkutsk Region, Russia in this picture illustration taken March 11, 2019. (Reuters)
نفط روسي (أرشيفية- رويترز)

رغم العقوبات.. تركيا "سنواصل شراء النفط الروسي"

دبي- العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

بعد ساعات على إعلان واشنطن فرض حظر على واردات النفط الروسية، أكدت تركيا أنها لا تنوي مقاطعة النفط الروسي.

وأوضح وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار، أن بلاده ستواصل شراء النفط من موسكو، آملة في الوقت عينه برفع العقوبات عن إيران، مما يجلب إمدادات إضافية لتلبية الطلب العالمي.

بريطانيا تتخلص تدريجيا من واردات النفط الروسي بحلول نهاية 2022  طاقة أسعار النفط بريطانيا تتخلص تدريجيا من واردات النفط الروسي بحلول نهاية 2022 

"نحتاج مزيداً من النفط"

كما أضاف في تصريحات على هامش مؤتمر سيراويك للطاقة، بحسب ما أفادت رويترز اليوم الأربعاء، أن تركيا تعتمد على روسيا في 45 في المئة من طلبها على الغاز الطبيعي، و17 في المئة من النفط، و40 في المئة من البنزين.

وقال "العالم بحاجة لمزيد من النفط. يجب أن يأتي من مكان ما، من الولايات المتحدة أو السعودية.. من فنزويلا أو إيران.. أو من أي مكان".

مورد قديم

إلى ذلك، أكد أن أنقرة لا يمكنها بسهولة أن تعوض إمداداتها النفطية الروسية من أماكن أخرى، مضيفا أنها "مورد قديم موثوق به".

وأوضح قائلا: "لا يمكن أن نواجه الآن اضطرابا آخر في الإمدادات النفطية من روسيا، بعد أن واجهنا الأمر عينه مع إيران قبل سنوات".

ثاني أكبر مصدر للنفط الخام

يذكر أن أسعار النفط كانت ارتفعت مساء أمس بنحو أربعة في المئة مع فرض الولايات المتحدة حظرا على واردات النفط الروسية وتصريحات بريطانيا بأنها ستتوقف تدريجيا عن استيراد النفط ومنتجاته من روسيا بنهاية العام.

ومن المتوقع أن تحدث هذه القرارات المزيد من الاضطرابات بسوق الطاقة العالمية، إذ إن روسيا ثاني أكبر مصدر للنفط الخام، بعد أن ارتفعت أسعاره أكثر من 30 بالمئة منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.

وكانت الولايات المتحدة ودول أخرى فرضت خلال الأيام الماضية مجموعة من العقوبات التي عرقلت بالفعل صادرات النفط والغاز من روسيا حتى قبل فرض الحظر مع سعي التجار إلى تجنب الوقوع تحت طائلة عقوبات مستقبلية.

كما أدت العقوبات التجارية والمالية إلى انسحاب العديد من الشركات العالمية بمختلف القطاعات من الأراضي الروسية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
لماذا تتخذ الصين والهند وباكستان وفنزويلا موقفا حياديا من الحرب الأوكرانية؟ لماذا تتخذ الصين والهند وباكستان وفنزويلا موقفا حياديا من الحرب الأوكرانية؟
اكتشف المزيد