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صور أقمار صناعية تكشف.. أضرار جسيمة في ماريوبول

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ماريوبول كما تظهر بصور الأقمار الصناعية (رويترز)
ماريوبول كما تظهر بصور الأقمار الصناعية (رويترز)

صور أقمار صناعية تكشف.. أضرار جسيمة في ماريوبول

دبي - العربية.نت

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أظهرت صور التقطتها الأقمار الصناعية صباح اليوم الأربعاء، أضرارا جسيمة في البنية التحتية المدنية في مدينة ماريوبول المحاصرة بجنوب أوكرانيا وحولها.

وأوضحت شركة "ماكسار تكنولوجيز" أن الأضرار الجسيمة التي تم رصدها لحقت بمبان سكنية ومحلات بقالة ومراكز تسوق.

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كما، قالت ماكسار إن الصور تم جمعها قبل أنباء عن تفجير وقصف مستشفى للأطفال في المدينة.

وكان مسؤولون أوكرانيون كشفوا أن غارة جوية روسية دمرت مستشفى للولادة اليوم وأصابت 17 شخصا على الأقل.

ماريوبول كما تظهر بصور الأقمار الصناعية (رويترز)
ماريوبول كما تظهر بصور الأقمار الصناعية (رويترز)

كذلك، اهتزت الأرض على بعد أكثر من ميل واحد عندما ضربت سلسلة من الانفجارات مجمع ماريوبول الطبي، مما أدى إلى تحطم النوافذ والإضرار بشدة بواجهة أحد المباني.

وكانت وزارة الدفاع الأوكرانية اتهمت الروس أمس بعدم احترام وقف إطلاق النار والممرات الإنسانية في مدينة ماريوبول.

ماريوبول كما تظهر بصور الأقمار الصناعية (رويترز)
ماريوبول كما تظهر بصور الأقمار الصناعية (رويترز)

ومنذ أيام، تحاصر القوات الروسية ماريوبول، وهي مدينة ذات أهمية استراتيجية لقربها من شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في العام 2014، ومن دونباس (في الشرق الأوكراني) حيث توجد القوات الانفصالية الموالية للروس.

ماريوبول كما تظهر بصور الأقمار الصناعية (رويترز)
ماريوبول كما تظهر بصور الأقمار الصناعية (رويترز)

يذكر أن وزارة الدفاع الروسية كانت أعلنت صباح اليوم فتح الممرات الإنسانية في 5 مدن أوكرانية، ألا وهي كييف، ومدن تشيرهيهيف وسومي وخاركيف وماريوبول، وذلك بعد عدة محاولات سابقة باءت بالفشل.

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