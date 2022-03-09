مجلس مدينة ماريوبول: قصف روسي دمر مستشفى أطفال

أعلن مجلس مدينة ماريوبول الأوكرانية أن مستشفى أطفال في المدينة دمرته ضربات جوية روسية.

وقال في تدوينة على الإنترنت الأربعاء إن القوات الروسية "أسقطت عدة قنابل على مستشفى الأطفال"، مؤكداً أن "الدمار هائل".

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كما أضاف أنه لا يعرف حتى الآن عدد الضحايا.

في حين لم يتسن لرويترز التحقق من صحة التقرير.

6 "ممرات إنسانية"

تأتي هذه التطورات فيما كانت نائبة رئيس الوزراء الأوكرانية إيرينا فيريشوك قد أعلنت في وقت سابق أن السلطات ستحاول الأربعاء إجلاء المدنيين عبر 6 "ممرات إنسانية" بما في ذلك من مدينة ماريوبول الساحلية الجنوبية المحاصرة.

وقالت فيريشوك في بيان بتسجيل فيديو إن القوات المسلحة الأوكرانية وافقت على وقف إطلاق النار في هذه المناطق من التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساء (07.00-19.00 بتوقيت غرينتش) وحثت القوات الروسية على الوفاء بالتزاماتها بوقف إطلاق النار في تلك المناطق.

كما أضافت أن الممرات التي ستفتح ستكون من ماريوبول إلى زابوريجيا ومن إنيرخودار إلى زابوريجيا ومن سومي إلى بولتافا ومن إزيوم إلى لوزوفا ومن فولنوفاخا إلى بوكروفسك ومن عدة بلدات حول كييف إلى العاصمة.

كذلك أردفت قائلة: "أناشد روسيا الاتحادية: لقد تعهدتهم بالتزامات رسمية علنية بوقف إطلاق النار من التاسعة صباحاً إلى التاسعة مساء ولدينا تجارب سلبية عندما لم يتم الوفاء بالالتزامات". وكانت تشير إلى عدة محاولات فاشلة لفتح ممرات آمنة للمدنيين العالقين في الأيام القليلة الماضية. وألقى كل طرف اللوم على الآخر في فشل ذلك.

وكان حاكم مدينة سومي قد أفاد بأن خمسة آلاف شخص تمكنوا بالفعل من الفرار من المدينة الواقعة في شمال شرقي البلاد من خلال ممر إنساني الثلاثاء.

استنفار أمني وعقوبات

يذكر أن العملية العسكرية الروسية التي أطلقها الكرملين على الأراضي الأوكرانية يوم 24 فبراير الماضي، دخلت الأربعاء يومها الـ14، وسط استنفار أمني غير مسبوق في أوروبا، لامس أجواء الحرب العالمية الثانية، وفق ما حذر أكثر من مسؤول أوروبي مؤخراً.

وقد استتبعت تلك الهجمات الروسية حملة عقوبات واسعة ضد موسكو. كما استدعت تأهب حلف الناتو الذي أرسلت دوله مساعدات عسكرية نوعية، ومالية إلى كييف لمواجهة العمليات الروسية.